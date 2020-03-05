حادثة تهز مصر.. انتحار جماعي لـ 3 فتيات قررن إنهاء حياتهم لهذا السبب الغريب والصادم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بتفاصيل حادث مروع نقلت تفاصيله وسائل إعلام عن انتحار جماعي لـ 3 فتيات قررن إنهاء حياتهم بشرب السُم.

محافظة الشرقية المصرية وفقا لما نقلته صحف مصرية شهدت حادثا مأساويا بعدما قررت 3 فتيات في المرحلة الإعدادية إنهاء حياتهن والانتحار سويا بتناول مركب فوسفيد الألمونيوم، المعروف بـ ”حبوب الغلال“، بسبب تدني مستواهن الدراسي.

وتلقت مديرية أمن الشرقية ”شرق مصر“، إخطارا من مستشفى أبو كببر المركزي، يفيد باستقبال 3 فتيات مصابات بأعراض تسمم إثر تناولهن ”حبوب الغلة“ ونتج عن ذلك وفاة ”بسنت. إ.“، 13 سنة، وتم التحفظ على جثمانها بالمشرحة، وإحالة فتاتين أخريين في حالة خطيرة وتدعى الأولى ”إيمان.م“، والثانية إسراء.أ“ إلى مستشفى سموم الزقازيق في محاولة لإسعافهما.

الفحص والتحريات الأولية بينت أن الفتيات الثلاثة أقدمن على الانتحار سويا بسبب معاتبة أسرهن لهن لتدني مستواهن الدراسي، حيث قررن تناول حبة الغلال السامة فيما بينهن ”أحضرتها فتاة رابعة“ وتم ضبطها، واقتسمنها سويا، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وفور وصولهن لمنازلهن.

كما أوضحت التحريات أن الفتاة التي لقيت مصرعها تناولت ”نصف الحبة السامة“، فيما اقتسمت المصابتان النصف الآخر بينهما، حيث شعرتا بعدها بإعياء شديد نقلا على إثره للمستشفى.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ”أبو كبير“ المركزي، ونقل المصابتين إلى مستشفى ”الزقازيق“ الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.