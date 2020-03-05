“شاهد” السعودية هند القحطاني “المهووسة بالجنس والمثلية” تثير الجدل بفيديو جديد مع نجلها

عادت مشهورة مواقع التواصل السعودية والمقيمة في أمريكا بإثارة الجدل من جديد، عبر مقاطعها المصورة التي تبثها على حسابها بـ “سناب شات” والتي تحمل طابعا جنسيا وإيحاءات مثيرة في الغالب.

هذه المرة كانت مختلفة حيث ظهرت “القحطاني” مع نجلها ويدعى معاذ، حيث طلبت من متابعيها متابعة حسابه على سناب شات ليصبح من المشاهير .

معاذ ولد هند القحطاني وجه فيه قبول وسمح سبحان الله … هالولد خلوق جدا ماشاء الله …يعجبني بره ف أمه وطيبته مع اخواته … الله يحفظهم #هند_القحطاني pic.twitter.com/XU4kn1nvFn — ……. (@HindAlQahtani36) March 3, 2020

ويظهر المقطع معاذ مع والدته أثناء الذهاب للبقالة، حيث كشف عن رسالة شقيقته رؤى على جواله لما تريده من طلبات.

كتاكيتي ضيفوا كتكوتي معاذ بليز #فتو_تلجم_هند_عجوز_امريكا pic.twitter.com/SaxNTeNL8Q — محمد الحازمي أبو مهند (@HIFOON) March 5, 2020

ووثقت القحطاني فيديو آخر لابنها وهو يعرف بنفسه لمتابعيه، وكانت شقيقته رؤى بجواره وظلت تضايقه بين الحين والآخر حتى لا يستطيع التصوير، وعرضت القحطاني في نهاية الفيديو كيف انهالت المتابعات على حساب ابنها معاذ على سناب شات.

وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان، فضلا عن مقاطع الرقص المثير التي تبثها على حسابها دائما.