فضيحة للداعية المجنّس وسيم يوسف قبل ساعات من بدء محاكمته بتهمة نشر الفتنة في الإمارات

تنطلق اليوم الثالث من مارس جلسات محاكمة وسيم يوسف الداعية الأردني المجنس إماراتياً بتهمة نشر معلومات، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وسيصدر كذلك اليوم الحكم الإبتدائي لخمسة من الذين رفع ضدهم وسيم يوسف قضية لدى القضاء الإماراتي .

وكشفت الإعلامية الإماراتية‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسمة الجندلي -إحدى النساء اللواتي شملتهن دعوى وسيم يوسف-، أن عدداً من المحامين الذين تكفلوا بالدفاع عن المرفوع ضدّهم قضية الداعية المجنس، تكفلوا أيضاً بالترافع عن “بنغالي” مقيم في السعودية تبين انه مشمول في اتهامات وسيم يوسف.

إضافة رائعة لمحامو الإمارات أبناء زايد فقد أعلن المحامي ابراهيم التميمي وابراهيم النيادي وباقي المحامون دفاعهم دون مقابل عن أحد المشكو بحقهم في القضية المرفوعة ضدنا من #وسيم_يوسف وهو بنغالي مقيم في السعودية و لم يستطيع المحامون التواصل معه سابقاً #شكرا_محامون_الامارات — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 3, 2020

وقالت “الجندلي” إن البنغالي تم الحكم عليه غيابيا و لم يكن يعلم بالحكم ضده الذي صدر قبل شهرين .

وذكرت أنّه بسبب الحكم لم يعد “البنغالي” يستطيع دخول الامارات، علماً أنه كان مقيماً فيها وخريج من جامعة عجمان ويعمل في تحفيظ القرآن.