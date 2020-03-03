وسيم يوسف ومحمد بن زايد
وسيم يوسف ومحمد بن زايد
الهدهد

فضيحة للداعية المجنّس وسيم يوسف قبل ساعات من بدء محاكمته بتهمة نشر الفتنة في الإمارات

كتب وطن
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تنطلق اليوم الثالث من مارس جلسات محاكمة الداعية الأردني المجنس إماراتياً بتهمة نشر معلومات، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وسيصدر كذلك اليوم الحكم الإبتدائي لخمسة من الذين رفع ضدهم وسيم يوسف قضية لدى .

وكشفت الإعلامية الإماراتية‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ -إحدى النساء اللواتي شملتهن دعوى وسيم يوسف-، أن عدداً من المحامين الذين تكفلوا بالدفاع عن المرفوع ضدّهم قضية الداعية المجنس، تكفلوا أيضاً بالترافع عن “” مقيم في تبين انه مشمول في اتهامات وسيم يوسف.

وقالت “الجندلي” إن البنغالي تم الحكم عليه غيابيا و لم يكن يعلم بالحكم ضده الذي صدر قبل شهرين .

وذكرت أنّه بسبب الحكم لم يعد “البنغالي” يستطيع دخول الامارات، علماً أنه كان مقيماً فيها وخريج من جامعة عجمان ويعمل في تحفيظ القرآن.

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