هدف الدوحة ليس إذلال أي بلد.. وزير الخارجية القطري يوجه هذه الرسالة لـ محمد بن سلمان

وجه وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رسالة للمملكة العربية السعودية في حواره الأخير مع مراسل “سي إن إن” نيك روبرتسون، مفادها أن قطر منفتحة على الحوار والتفاوض مادام ذلك على أساس احترام القانون الدولي وسيادة كل بلد.

وتضمنت مقابلة الوزير القطري التطرق إلى آخر المستجدات حول العلاقة بين قطر والسعودية والإمارات.

وبسؤاله عما إذا كان هناك بصيص أمل في نهاية النفق المظلم في العلاقة بين قطر والسعوديين والإماراتيين، قال الوزير القطري إن الدوحة تظل متفائلة، وإن بعض القنوات جرى فتحها خلال الشهرين الماضيين، لكن ذلك لم يؤد لشيء للأسف، وأدى لتوقف المفاوضات.

الوزير القطري نفى أن يكون هدف الدوحة إذلال أي بلد “بل على العكس نريد لكل بلد أن تخرج أقوى”.

وجدد الشيخ محمد التأكيد على أن قطر منفتحة على الحوار والتفاوض مادام ذلك على أساس احترام القانون الدولي وسيادة كل بلد.

وتجاوزت الأزمة الخليجية، مع نهاية شهر فبراير الجاري، ألف يوم، منذ اندلاعها في الخامس من يونيو 2017.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، تفرض حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً على قطر، وتمنع تنقل مواطنيها، وتمنع السلطات السعودية مواطني قطر من أداء فريضة الحج والعمرة، بدأت ملامح تآكل الحصار تتضح اجتماعياً، ودلل على ذلك فرحة الشعوب الخليجية في كأس الخليج التي استضافتها قطر، أواخر العام الماضي، وشاركت فيها منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وعلى الرغم من عودة التصعيد السياسي، والهجوم الإعلامي على قطر، من قبل دول الحصار، السعودية والإمارات تحديداً، بعد فشل المفاوضات القطرية السعودية، أخيراً، ودعوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحافية، في بروكسل، الشهر الجاري، “دول الحصار إلى أن تعود لرشدها”، مشدداً على أنّ “لكل بلد حقه السيادي في اتخاذ إجراءاته”، وقوله إنّ المفاوضات مع السعودية توقفت، في يناير الماضي، دون سابق إنذار”، فإنّ الأسابيع الأخيرة شهدت تحولاً تدريجياً، في إجراءات دول الحصار ضد قطر، وإن لم تصل بعد إلى فكه تماماً.