نساء يقدمن القهوة للرجال.. “شاهد” نتائج تحرير المرأة السعودية على يد محمد بن سلمان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطعا مصورا وصفه النشطاء بالصادم، لمجموعة من النساء ظهرن يخدمن على الضيوف ويقدمن القهوة في اجتماع رسمي على ما يبدو.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع سيدات يقفهن وسط صالة كبيرة للاجتماعات يتواجد بها عدد كبير من الرجال، ويمسكن بالقهوة وصواني الضيافة في مشهد اعتبره السعوديون إهانة للمرأة.

اليوم في الخرج وغدا في القصيم pic.twitter.com/JAedx44Gs4 — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) March 2, 2020

وتسبب الفيديو في موجة غضب واسعة بين السعوديين معتبرين ذلك مخالفة كبيرة للعادات والتقاليد، حيث معروف لدى السعوديين أن المرأة لا تخدم على الرجال ويعدون ذلك من عدم المروءة.

شعب ماتت فيه النخوة 😜 — كيوكو أوتوناشي (@kyokootonashii) March 2, 2020

اذا لم تستحي فاصنع ما شئت — вαѕнαя αℓ-кαмєℓ 🇾🇪 (@BasharAlkamel1) March 2, 2020

الله الله

مش لهذه الدرجه من الدنائه

هل هؤلاء أهل الحرمين

نسأل الله الستر والسلامه — المقاوم اليمني (@AlMoqawem_Yemen) March 2, 2020

وكتب أحد النشطاء معبرا عن غضبه من هذا المشهد:”كان النساء في شبه الجزيرة العربية تحترمن أكثر من غيرهن ماهذه المهزلة؟، تأبا المروءة رؤية النساء يخدمن بالقهوة في مجالس الرجال”

اعوذ بالله

كان النساء في شبه الجزيرة العربية تحترمن أكثر من غيرهن ،

ماهذه المهزلة ؟! تأبأ المروءة رؤية النساء يخدمن بالقهوة في مجالس الرجال — محمد المري (@Alsalem15) March 2, 2020

وتشهد السعودية تطورات وتغيرات كبيرة جدا بالأوضاع الاجتماعية في المملكة منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم، والذي أيد عدد من القوانين دمرت العديد من العادات والتقاليد السعودية المحافظة والتي اشتهرت بها المملكة طيلة عقود.