نساء يقدمن القهوة للرجال.. “شاهد” نتائج تحرير المرأة السعودية على يد محمد بن سلمان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطعا مصورا وصفه النشطاء بالصادم، لمجموعة من النساء ظهرن يخدمن على الضيوف ويقدمن القهوة في اجتماع رسمي على ما يبدو.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع سيدات يقفهن وسط صالة كبيرة للاجتماعات يتواجد بها عدد كبير من الرجال، ويمسكن بالقهوة وصواني الضيافة في مشهد اعتبره السعوديون إهانة للمرأة.
وتسبب الفيديو في موجة غضب واسعة بين السعوديين معتبرين ذلك مخالفة كبيرة للعادات والتقاليد، حيث معروف لدى السعوديين أن المرأة لا تخدم على الرجال ويعدون ذلك من عدم المروءة.
وكتب أحد النشطاء معبرا عن غضبه من هذا المشهد:”كان النساء في شبه الجزيرة العربية تحترمن أكثر من غيرهن ماهذه المهزلة؟، تأبا المروءة رؤية النساء يخدمن بالقهوة في مجالس الرجال”
وتشهد السعودية تطورات وتغيرات كبيرة جدا بالأوضاع الاجتماعية في المملكة منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم، والذي أيد عدد من القوانين دمرت العديد من العادات والتقاليد السعودية المحافظة والتي اشتهرت بها المملكة طيلة عقود.