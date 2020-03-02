تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن
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كورونا في الأردن … هكذا وصل الفيروس القاتل إلى المملكة رغم الإجراءات الإحترازية

كتب وطن
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أعلن الأردن رسمياً أول حالة إصابة بفيروس المستجد لمواطن أردني قدم من ايطاليا قبل أسبوعين، فيما يُشتبه بحالة ثانية.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي إنه تم نقل المواطن المصاب إلى قسم العزل الوبائي في .

وأوضح أن المصاب دخل إلى الأردن قبل تفعيل إجراءات الحجر على الأردنيين القادمين من إيطاليا.

وقال أنه تم إرسال فريق تقصي طبي لفحص عائلة المصاب وتطهير المنزل والتحفظ على العائلة لمدة 14 يوما في .

وأشار إلى أن سيتم تعطيل المدارس ومنع التجمعات في حال وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 20.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء التجمعات ومن ضمنها البطولات الرياضية وتم فحص جميع القادمين للمشاركة في بطولة الملاكمة ولا إصابات لديهم.

مؤتمر صحفي للإعلان عن أول إصابة في الأردن بـ #فيروس_كورونا

#بث_مباشر | بعد الإعلان عن أول إصابة في الأردن بـ #_كورونا مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الصحة والدولة لشؤون الإعلام #الأردن #هنا_المملكة

Posted by ‎AlMamlaka TV – قناة المملكة‎ on Monday, March 2, 2020
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