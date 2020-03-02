كورونا في الأردن … هكذا وصل الفيروس القاتل إلى المملكة رغم الإجراءات الإحترازية

أعلن الأردن رسمياً أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن أردني قدم من ايطاليا قبل أسبوعين، فيما يُشتبه بحالة ثانية.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي إنه تم نقل المواطن المصاب إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح أن المصاب دخل إلى الأردن قبل تفعيل إجراءات الحجر على الأردنيين القادمين من إيطاليا.

وقال أنه تم إرسال فريق تقصي طبي لفحص عائلة المصاب وتطهير المنزل والتحفظ على العائلة لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.

وأشار إلى أن سيتم تعطيل المدارس ومنع التجمعات في حال وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 20.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإلغاء التجمعات ومن ضمنها البطولات الرياضية وتم فحص جميع القادمين للمشاركة في بطولة الملاكمة ولا إصابات لديهم.