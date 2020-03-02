“شاهد” أول أردني مُصاب بفيروس كورونا يتحدث وهذا ما دعا الأردنيين لاتباعه كي لا يُصابوا

كشف محمد الحياري أول مواطن أردني أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من إيطاليا تفاصيل إصابته بالفيروس.

وقال “الحياري” في لقاءٍ عبر الهاتف مع قناة “رؤيا” الأردنية، من مركز الحجر الصحي في مستشفى الأمير حمزة، إنه يتمتع بصحة ممتازة حالياً، مشيراً إلى أن الناس هوّلوا الموضوع .

وأوضح أنه بعد عودته مع صديقه من إيطاليا، أجرى فحوصات طبية بينت في البداية أنه يعاني من التهاب في القصبات الهوائية .

وأضاف أن الأعراض التي شعر بها تمثلت بحرارة وتعب عام، مشيراً إلى أن تلك الأعراض يمكن للإنسان أن يتحمّلها.

وعن العلاجات في الحجر الصحي، قال انه لا يعطى اي علاج، لانه ليس بحاجة شيء .

وقال إنه لا يعاني الآن من حرارة، وان اعراض فيروس كورونا استمرت يومين فقط . مضيفاً أن العدوى ليست سهلة.

وعن زملائه في العمل، قال “الحياري” إن اختلاطه بهم قليل جداً بسبب أن عمله في أغلبه خارج المكتب، لكنهم من باب الإطمئنان اجروا فحوصات طبية، متوقعاً نا تكون حالتهم طبيعية .

وطمأن “الحياري” الأردنيين، قائلاً إن مرض فيروس كورونا أعطي حجماً كبيراً، وأن الأنفلونزا تُعدي أكثر منه . وفق قوله

ووجه نصيحة عامة دعا فيها الى غسل الأيدي بالماء والصابون، والإبتعاد عن التقبيل.

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في مؤتمر صحفي الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا”، لمواطن قدم من إيطاليا قبل 16 يوما.



وبيّن الوزير الأردني أن الكشف عن الإصابة بالفيروس تم بعد أن تقدم لإجراء الفحوصات مواطنين أردنيين عادا من إيطاليا قبل أسبوعين.



وقال: “تقدم إلينا مواطنين أردنيين، أعلنا قدومهما من إيطاليا قبل أسبوعين، وكان أحدهم يشعر بأعراض مشابهة لكورونا”.



وأضاف: “تم وضع المصاب بفيروس كورونا بالعزل الطبي تحت إشراف فريق مختص”.



وأوضح أن “المواطن الثاني المشتبه بإصابته سليم، ويتواجد الآن بالحجر بغرض إعادة الفحص”.