عباس كامل وما أدراك من هو.. تقرير يكشف تفاصيل الجبهة التي تقودها مصر لمواجهة تركيا

ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” أن مصر تسعى لبناء جبهة أمنية ضد تركيا، مشيرا إلى جولة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في عدد من الدول العربية بهدف توقيع اتفاقيات أمنية تهدف لمواجهة التأثير المتزايد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة.

ونقلت عن مصادر صحافية محلية قولها إن الجيش المصري يتراجع من ليبيا ويجب الضغط على تركيا لكي تسحب تأثيرها من شمال أفريقيا.

وزار كامل في الأسابيع الماضية كلا من السودان والجزائر والمغرب. وناقش في السودان إرسال مقاتلين سودانيين جدد إلى ليبيا.

وعبرت الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في الآونة الأخيرة عن قلقها من الوضع في ليبيا. وفي الخامس من شباط/ فبراير، قابل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم خليفة حفتر، أمير الحرب الليبي وناقش معه الأزمة في البلاد.

وفي المغرب ناقش كامل علاقة أنقرة القريبة مع حركة العدالة والتنمية المغربية. وسيزور كامل تونس.

وتوترت العلاقات مع تركيا في الفترة الأخيرة بعد أن قالت إنها أقامت قاعدة عسكرية لدعم حكومة طرابلس المعترف بها دوليا والتي يقودها فائز السراج. ووقعت أنقرة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 اتفاقيتي تفاهم منفصلتين بشأن التعاون العسكري وأخرى من أجل رسم الحدود البحرية في البحر المتوسط بشكل يسمح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي فيها.