هند القحطاني ترد على الساخرين من صورتها: أنظروا لأنفسكم قبل الحديث عني.. رجال بكرش!

ردت السعودية هند القحطاني، على الساخرين من صورتها التي نشرتها مؤخراً لها بدون فلتر، وأثارت موجة تندر واسعة ضدها، معتبرة ما تعرضت له ما هو الا حملة “تنمر”، واصفة كذلك منتقدي شكلها من المغردين بالقبح والدمامة .

وقالت هند القحطاني أنها تتعرض بشكل متواصل لحملات من السخرية من ملامحها، في حين أنها عندما تذهب لترى شكل الشخص المتنمر تصدم من ملامحه الدميمة، وجسمه غير الرياضي بالمرة، فعادة ما يكونون “بكرش” وأكتافهم صغيرة.

وظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو بدون فلاتر التجميل، في محاولة منها للإثبات لمتابعيها ومنتقديها على حد سواء جمالها قائلة بالفيديو : ”يا جماعة ما تلاحظون معي أن ما يسب شكلي إلا المشوهين اللي أشكالهم ضيم ، ولا مرة أن رجل وسيم سبني ، وأنا أقصد اللي يظهرون أشكالهم في حساباتهم ، خلاص حاطة في بالي أن كل اللي يسب شكلي سواء أظهر شكله أو لا أنه قبيح “.

وتابعت القحطاني الذي تثير الجدل بين الفينة والاخرى بفيديوهاتها الاباحية، ” أعطيكم مثال كان فيه واحد دائما يذم خلقتي وخاصة أنفي ظل يتكلم عنه كثيراً ، وهو خشمه مفروش والشكل دمار ، والله لا عيون ولا خشم ولا فم ولا رسمة وجه وجسمه زي الأطفال لو وقف جنب معاذ إبني يظهر أبني كأنه أبوه”، وتابعت ” ليش تعيب على شكلي إذا لا تعجبك أفكاري أو تصرفاتي انتقد أسلوبي ، لكن ليش تعايب على شكلي! ما ناظرت شكلك بالمراية؟!”.

وأضافت ” الوضع استفحل وتطور وصار الشيبان يسبوني ، الواحد منهم لحيته مليانة شيب وشعر رأسه مليان شيب ، والوجه واضح أنه كبير بالعمر، ويجلس يذمني ويصفني بالشيب ، أقسم بالله أشفقت عليه من قبح الشكل وقبح الأخلاق” .

وكان اخر ردود هند القحطاني وبشكل عنيف على الشخصيات التي تسئ لها بقولها:” ذبحكم الفلتر اللي أحطه”، وقالت لينشغل كل شخص بنفسه ولا يحاول الانشغال بأشخاص آخرين.