في دبي .. شاب “يمارس السعادة” باغتصاب قريبته وفضحها بنشر صورها على “فيسبوك”

أقدم بائع في دبي على التحرش بزائرة من أقاربه وهتك عرضها داخل منزل والده الذي كانت تقطن فيه برفقة 3 نسوة أخريات كنَّ يسكنَّ بالأجرة، أثناء فترة بحثها عن عمل.

ولم يكتفِ المتحرش بما فعل، بل قام بنسخ صور شخصية لها من هاتفها ونشرها على “فيسبوك” دون رضاها بقصد التشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، فإنّ المتهم وهو “آسيوي” طلب من قريبته عدم البحث عن العمل بحجة أنه سيوفر لها مصروفها مقابل السماح له بتمكينه من نفسها، فرفضت واضطرت إلى مغادرة المكان والسكن إلى مكان آخر.

وقضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكما على المتهم بعد القبض عليه بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة.