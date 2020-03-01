اغتصاب فتاة في دبي - تعبيرية
اغتصاب فتاة في دبي - تعبيرية
حياتنا

في دبي .. شاب “يمارس السعادة” باغتصاب قريبته وفضحها بنشر صورها على “فيسبوك”

كتب وطن
0

أقدم بائع في دبي على التحرش بزائرة من أقاربه وهتك عرضها داخل منزل والده الذي كانت تقطن فيه برفقة 3 نسوة أخريات كنَّ يسكنَّ بالأجرة، أثناء فترة بحثها عن عمل.

ولم يكتفِ المتحرش بما فعل، بل قام بنسخ صور شخصية لها من هاتفها ونشرها على “فيسبوك” دون رضاها بقصد التشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، فإنّ المتهم وهو “آسيوي” طلب من قريبته عدم البحث عن العمل بحجة أنه سيوفر لها مصروفها مقابل السماح له بتمكينه من نفسها، فرفضت واضطرت إلى مغادرة المكان والسكن إلى مكان آخر.

وقضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي حكما على المتهم بعد القبض عليه بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة.

قد يعجبك ايضا
تقارير

محكمة بريطانية توجّه ضربة لحاكم دبي .. وهذا أوّل انتصار للأميرة هيا بنت الحسين

الهدهد

ضاحي خلفان يحلم بسلطان عمان .. سخرية من تفاصيل الحُلم ودعوة له بعدم شرب الخمر قبل…

الهدهد

صحفي يمني بارز: ماذا تريد النوائح المستأجرة من سلطنة عمان التي لم تتورط في سفك…

الهدهد

“وطن” تكشف: اختفاء وسيم يوسف !

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.