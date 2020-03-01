لأول مرة في التاريخ.. “شاهد” بيت الله الحرام خالي من ضيوف الرحمن تماما

تداول ناشطون بتويتر مقطعا حديثا صادما للحرم المكي، والذي ظهر خاليا تماما من المصلين في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل إلا في حادثة جهيمان العتيبي عندما اقتحم الحرم.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الحرم المكي وهو خالي تماماً من المصلين، ويعلق مصور الفيديو بالقول إنه تم بالفعل تطبيق منع العمرة والزيارات للمملكة تخوفا من فيروس كورونا.

حسبنا الله ونعم الوكيل معقوله بيت الله الحرام خالي من ضيوف الرحمن الله لايبارك في الدشير فعلا اخر الزمن👇👇👇🙏🙏🙏 pic.twitter.com/arhpUse9rm — 🇶🇦المعالي كايده🇶🇦 الدوسري (@qa9doha) March 1, 2020

وهذه الظاهرة النادرة رما لم تحدث في التاريخ الاسلامي الا مرة واحدة من قبل بحادثة اقتحام الحرم المكي الشهيرة عام 1979 والتي نفذها شخص يدعى جهيمان العتيبي مع مجموعة مسلحين بدعوى ظهور المهدي.

هذا وتراجعت البورصة السعودية بنسبة 3.9 بالمئة في التعاملات الصباحية، الأحد، مع تصاعد حدة التخوفات العالمية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19).

وهبط المؤشر الرئيس للبورصة السعودية ” تأسي” بواقع 296 نقطة إلى 7330 نقطة، في التعاملات الصباحية اليوم، وسط إجراءات تتخذها المملكة للحيلولة دون تسلل الفيروس إليها.

والتراجع المسجل اليوم، هبط بقراءة المؤشر الرئيس إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018، حسب شاشة العرض للبورصة.

والجمعة، أعلنت السعودية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت ضمن إجراءات احترازية من “كورونا”.

كانت السلطات السعودية أعلنت، الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا للحيلولة دون وصول “كورونا” إلى البلاد.

كما تم “تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة”.