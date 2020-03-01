“شاهد” رقص ديانا كرزون في حفل خطوبتها من الاعلامي معاذ العمري على أغنية محمد رمضان

تداول ناشطون، مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وهي ترقص على أغنية محمد رمضان في حفل خطوبتها.

وأعلنت الفنانة الأردنية مؤخرا عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري.

أثارت تعليقات الأردنيين وسخريتهم من خطوبة الإعلامي معاذ العمري من الفنانة ديانا كرزون غضبه ودفعته لاتخاذ قرار قائلاً إنه لن يتراجع عنه “الا بالموت”.كما قال

وقال العمري إنه قرر التوجه الى المدعي العام لتقديم شكاوى بحق كل من أساء اليه وإلى ديانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت زين كرزون شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون لقطات من حفل خطوبة شقيقتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري اليوم الجمعة .

ولاحظ متابعو “زين” من المشاهد التي نشرتها، أن والدتها يبدو أنها تعرّضت خلال حفل الخطوبة لإصابة في يدها. وظهرت في بداية الحفل بشكلٍ طبيعي، ولاحقاً تُشاهد وهي تُعلّق يدها اليسرى بواسطة مشدّ طبي.

وحرص زملاء معاذ العمري وأصدقاؤه على حضور “الجاهة” وتقديم التهاني له بخطوبته .

وقالت ديانا كرزون عن معاذ العمري بعد الكشف عن الارتباط بينهما: “شعر بقوتي وقدرتي على المواءمة بين الأسرة والعائلة والعمل”.

وأكدت أنها أرادت هي ومعاذ ليظل خبر عقد قرانهما للإعلام، “لكن محبة الناس هي من نشرت الخبر بهذه السرعة”. بحسب “كرزون”

وأشادت بالطاقة والقوة التي منحها إياها معاذ العمري، للاستمرار في مشوارها الفني.

وقالت إن ارتباطها في الحياة الجديدة والزواج لن يعرقل حياتها الفنية.

وفازت ديانا كرزون بلقب برنامج “سوبر ستار العرب” عام 2003 بعد نجاحها في الوصول الى النهائيات.