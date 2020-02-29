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محلل سياسي سعودي استضافته “سكاي نيوز عربية” حتى كاد يقول أن هناك انقلاب في قطر!

كتب وطن
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أثار محلل سعودي، استضافته قناة “”، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حاول اسقاط المعاناة في على من قمع وتكميم أفواه والقبضة الأمنية والانهيار الاقتصادي.

زعم المحلل السعودي في حديثه للقناة الإماراتية حسب ما رصدت “وطن”، وجود حالة من التذمر لدى الاسرة الحاكمة في قطر من سياسة الامير تميم بن حمد، خاصة أن الشعب القطري يعاني من مشكلات عديدة أبرزها الانهيار الاقتصادي- حسب قوله- الذي ادى إلى خسائر كبيرة لدى الشركات إلى جانب القبضة الامنية وسياسة تكميم الافواه التي يتبعها النظام القطري.

وسخر العميد السابق بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، من المحلل السعودي معلقاً باختصار (عموماً نرجع لحكمة السعودي منصور النقيدان يسهل استحمار السعودي ).

وكان يوسف الشمري المحلل السياسي الإماراتي، زعم هو الاخر ان النظام القطري اضطر إلى التعاون مع إيران بسبب عزلته عن دول الخليج، ولكي يحاول أن يجد مساندة قوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “اكسترا نيوز”، أن النظام القطري يراهن على طهران تحديدًا لكي يقوي من وجوده في المنطقة، وينشر ألاعيبه بمختلف الطرق.

وتابع، أن النظام الإيراني بات معزولًا وهشًا، مشيرًا إلى أن تراهن على نظام فاشل ولا يستطيع أن يعتمد على نفسه.

وفشلت مفاوضات حل الازمة الخليجية التي كانت بين السعودية وقطر، بسبب محاولة اشتراط ادراج ضمن تلك المفاوضات للتوصل لحل للأزمة الخليجية الراهنة.

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  1. الملامة يقول

    فعلا هاذا مايحدث في قطر ولايحتاج لمحلل سياسي لمعرفه
    ولو كان الحديث محل سخرية كما تزعمون ماكان تصدى لذالك عميد سابق فالمخابرات القطرية ولاكنهم يعلمون ذالك وارعبهم كثيرا

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