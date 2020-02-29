تعقيم طلبة في لبنان من فيروس كورونا
تعقيم طلبة في لبنان من فيروس كورونا
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“شاهد” طريقة تعقيم طلبة المدارس في لبنان خشية من فيروس كورونا تثير الجدل!

كتب وطن
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تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يمسك آلة تعقيم ويرش بها مواد معقمة على طلبة المدارس قبل دخولهم الى فصولهم، في مدرسة بالضاحية الجنوبية في .

واعتبر البعض أن ما حدث “غير حضاري”، وانه كان بالإمكان اللجوء لوسائل أفضل من وجهة نظرهم.

ورآى آخرون أن الامر طبيعي جدا وإيجابي يهدف لحماية الأطفال من الوباء المستجد في العالم.

وسجل لبنان أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد بحسب آخر احصائية صدرت عن الجهات الرسمية اللبنانية.

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  1. زرقاء اليمامة الاميركية يقول

    عن جد متخلفين او معوقين او الاحتمال الثالث الاثنين معا متخلفين ومعوقين ….كانهم يرشون حشرات والعياذ بالله….اين حقوق الانسان اين اهلهم للطلبة للشكوي عليهم….غباء وتخلف علموهم يغسلون ايديهم جيدا نظفوا الحمامات جيدا وعند استعمالها دعوا المياه تسحب لثلاث مرات علي الاقل ….الفيروس يكره النظافة …مين الحمار اللي افهمكم ان الرش سيقتل الفيروس بلد معوقين وجهله ارموا قماماتكم او احرقوها تعاونوا علي نظافة بلدكم من القاذورات وليس بقتل الاطفال الابرياء ….رجاء تتعلموا عن ذلك الفيروس القاتل وترجموا الاخبار وافهموها جيدا

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