“شاهد” طريقة تعقيم طلبة المدارس في لبنان خشية من فيروس كورونا تثير الجدل!

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يمسك آلة تعقيم ويرش بها مواد معقمة على طلبة المدارس قبل دخولهم الى فصولهم، في مدرسة بالضاحية الجنوبية في لبنان.



واعتبر البعض أن ما حدث “غير حضاري”، وانه كان بالإمكان اللجوء لوسائل أفضل من وجهة نظرهم.



ورآى آخرون أن الامر طبيعي جدا وإيجابي يهدف لحماية الأطفال من الوباء المستجد في العالم.



وسجل لبنان أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد بحسب آخر احصائية صدرت عن الجهات الرسمية اللبنانية.

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وقاية أم ضرر؟

مقطع متداول لتعقيم طلاب في مدرسة بالضاحية الجنوبية يثير غضب اللبنانيين#كورونا #لبنان pic.twitter.com/7ecq7qzhH2 — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 29, 2020

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