صافيناز
صافيناز
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فيديو أثار جدلا واسعا.. “شاهد” الراقصة صافيناز في مقطع فاضح جديد مع “حمار”

كتب وطن
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عادت الراقصة الاستعراضية المقيمة في صافيناز لإثارة الجدل مجددا، بصورها وفيديوهاته الفاضحة لكن هذه المرة كانت مختلفة وتسببت في سخرية واسعة منها فضلا عن الانتقاد.

نشرت​ على صفحتها الخاصة بانستجرام مقطع فيديو يظهر ركوبها على الحمار، وذلك خلال تصويرها احد اعمالها في احدى المناطق الريفية.

وتلقت صافيناز التي كانت ترتدي فستانا كشف عن صدرها بشكل فاضح حملة سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت الراقصة الاستعراضية قد نشرت مؤخرا صوراً من زفافها على الممثل المصري مصطفى شعبان، واكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس.

الأمر الذي أثار حينها جدلا كبيرا بين الجمهور، ليتبين لاحقاً أنها جزء من مشاهد مسلسلهما “أبو البنات” الذي عرض منذ 4 سنوات.

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