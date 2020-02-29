فيديو أثار جدلا واسعا.. “شاهد” الراقصة صافيناز في مقطع فاضح جديد مع “حمار”

عادت الراقصة الاستعراضية المقيمة في مصر صافيناز لإثارة الجدل مجددا، بصورها وفيديوهاته الفاضحة لكن هذه المرة كانت مختلفة وتسببت في سخرية واسعة منها فضلا عن الانتقاد.

​صافيناز نشرت​ على صفحتها الخاصة بانستجرام مقطع فيديو يظهر ركوبها على الحمار، وذلك خلال تصويرها احد اعمالها في احدى المناطق الريفية.

وتلقت صافيناز التي كانت ترتدي فستانا كشف عن صدرها بشكل فاضح حملة سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد ايضاً: “شاهد” حفل زفاف الراقصة صافيناز ومصطفى شعبان

وكانت الراقصة الاستعراضية قد نشرت مؤخرا صوراً من زفافها على الممثل المصري مصطفى شعبان، واكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس.

الأمر الذي أثار حينها جدلا كبيرا بين الجمهور، ليتبين لاحقاً أنها جزء من مشاهد مسلسلهما “أبو البنات” الذي عرض منذ 4 سنوات.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb