سعودي يتوضأ ببول البعير
سعودي يتوضأ ببول البعير
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للوقاية من كورونا.. “شاهد” سعودي يتوضأ بـ”بول البعير” لصلاة العصر ويثير جدلاً واسعاً!

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا، أظهر مواطن يستخدم بول الإبل للوقاية من .

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) يظهر المواطن السعودي في مزرعة للإبل بالصحراء، وهو يستقبل بول هذه الإبل من فروجها مباشرة ويشربه ويستنشقه بينما آخر بجانبه يوثق الحدث بكاميرا جواله.

وبينما الرجل السعودي يسكب بول الإبل على جسده ووجه كأنه يتوضأ به ظهر بالمقطع يقول: “هذا شفاء طبيعي من عند الله بول الإبل دواء .. يقولون كورونا ما في كورونا مع هذا إن شاء الله”

واثار المقطع اشمئزاز وسخرية العديد من النشطاء، الذين استنكروا هذا الفعل وعبروا عن استغرابهم من جهل هذا المواطن باعتقاده أن بول الإبل يمكن أن تقيه من كورونا.

والأسبوع الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوفا من انتشار كورونا.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين.

وتشمل الإجراءات تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، والسائحين مؤقتاً.

كما علقت السلطات أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.

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  1. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    بهذة العقلية وباغين ينتصرون على ايران والحوثي _____________
    شبة جزيرة البهايم العربية السعودية!!!!

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