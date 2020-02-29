للوقاية من كورونا.. “شاهد” سعودي يتوضأ بـ”بول البعير” لصلاة العصر ويثير جدلاً واسعاً!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا، أظهر مواطن سعودي يستخدم بول الإبل للوقاية من كورونا.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) يظهر المواطن السعودي في مزرعة للإبل بالصحراء، وهو يستقبل بول هذه الإبل من فروجها مباشرة ويشربه ويستنشقه بينما آخر بجانبه يوثق الحدث بكاميرا جواله.

هل يعقل ان الله قال ذلك ؟ 😷 pic.twitter.com/cJu9GYjkEa — ناصر الحوتري (@likeq8) February 28, 2020

وبينما الرجل السعودي يسكب بول الإبل على جسده ووجه كأنه يتوضأ به ظهر بالمقطع يقول: “هذا شفاء طبيعي من عند الله بول الإبل دواء .. يقولون كورونا ما في كورونا مع هذا إن شاء الله”

واثار المقطع اشمئزاز وسخرية العديد من النشطاء، الذين استنكروا هذا الفعل وعبروا عن استغرابهم من جهل هذا المواطن باعتقاده أن بول الإبل يمكن أن تقيه من كورونا.

بوة على قرفك مو هالدرجة وصلو للقرف دولي وين عايشين 😷 — Wy/Su/tit (@Hinin03887252) February 29, 2020

علي النقيض٠٠

الله قال(ولقد كرمنا بني ادم) لكن الانسان اراد اهانه نفسه بنفسه ما اقبح

ان يصل التفكير ببعض العقول الي هذا الدرك من الغسل الدماغي الناشف — ABU-NOUF (@mohamd_gof) February 28, 2020

والأسبوع الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين.

وتشمل الإجراءات تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، والسائحين مؤقتاً.

كما علقت السلطات أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.