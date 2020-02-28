الجيش التركي يستهدف جنود النظام السوري
الجيش التركي يستهدف جنود النظام السوري
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لقطات حقيقية وليست لعبة فيديو .. “شاهد” كيف اصطاد الجيش التركي عشرات الجنود السوريين

كتب وطن
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بثت لقطات هذه تُظهر لحظة استهداف الطيران الحربي التركي مجاميع لقوات .

ورداً على مقتل 33 جنديا ً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة ، الخميس، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 309 عناصر من قوات النظام السوري، وتدمير العديد من المروحيات والدبابات والآليات التابعة للنظام.

وأكد الوزير التركي أن القصف في إطار الرد على هجوم النظام “ما زال مستمرا”.

وأضاف: “ستتواصل عملياتنا لحين كسر الأيادي الملطخة بالدماء التي تتطاول على جنودنا والمظلومين في المنطقة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير، من غرفة القيادة على الشريط الحدودي مع سوريا، بولاية هطاي، التي أمضى ساعات الليل فيها، حيث أدار من هناك عملية الرد على قوات النظام السوري، حتى صباح الجمعة.

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