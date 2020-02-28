لقطات حقيقية وليست لعبة فيديو .. “شاهد” كيف اصطاد الجيش التركي عشرات الجنود السوريين

بثت وزارة الدفاع التركية لقطات هذه تُظهر لحظة استهداف الطيران الحربي التركي مجاميع لقوات النظام السوري .

هذه اللقطات لصيد عناصر الأسد نشرتها وزارة الدفاع التركية

اللهم انصر الجيش المحمدي قاهر أسد وقسد ومبز ومبس

"هذه لقطات حقيقية وليست لعبة فيديو كما يفعل الروس" pic.twitter.com/83k3sWxkV4 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 28, 2020

ورداً على مقتل 33 جنديا تركياً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، الخميس، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 309 عناصر من قوات النظام السوري، وتدمير العديد من المروحيات والدبابات والآليات التابعة للنظام.

وأكد الوزير التركي أن القصف في إطار الرد على هجوم النظام “ما زال مستمرا”.

وأضاف: “ستتواصل عملياتنا لحين كسر الأيادي الملطخة بالدماء التي تتطاول على جنودنا والمظلومين في المنطقة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير، من غرفة القيادة على الشريط الحدودي مع سوريا، بولاية هطاي، التي أمضى ساعات الليل فيها، حيث أدار من هناك عملية الرد على قوات النظام السوري، حتى صباح الجمعة.