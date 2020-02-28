رئيس منغوليا خالتما باتولغا أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من فيروس كورنا
رئيس منغوليا خالتما باتولغا أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من فيروس كورنا
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“شاهد” هذا هو أول رئيس دولة يتم وضعه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

كتب وطن
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وضعت رئيس بلادها في ، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة في بسبب مخاوف الفيروس المستجد.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

وأعلنت البحرين، الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس ، ليرتفع عدد المصابين إلى 36 شخصا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.

وفي ارتفع عدد المصابين بفيروس كورنا إلى 6 أشخاص.

وفي لبنان، ذكرت السلطات أنها رصدت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، كلها وصلت من إيران.

وأعلن عضو هيئة رئاسة ، محمد علي وكيلي، الجمعة، إصابة 4 من أعضاء البرلمان بفيروس كورونا من أصل 30 شخصا أجروا فحوصات طبية حتى الآن، دون ذكر أسمائهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وفي ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2788، بينما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى 78824.

وأعلنت ليتوانيا وهولندا ونيجيريا وبيلاروسيا ونيوزيلندا، عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بها.



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