“شاهد” ما الذي حدث لوالدة ديانا كرزون خلال حفل خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري؟

نشرت زين كرزون شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون لقطات من حفل خطوبة شقيقتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري اليوم الجمعة .



وتقدم “العمري” رسمياً اليوم في جاهة كبيرة لخطبة الفنانة ديانا كرزون، في العاصمة عمان.





ولاحظ متابعو “زين” من المشاهد التي نشرتها، أن والدتها يبدو أنها تعرّضت خلال حفل الخطوبة لإصابة في يدها. وظهرت في بداية الحفل بشكلٍ طبيعي، ولاحقاً تُشاهد وهي تُعلّق يدها اليسرى بواسطة مشدّ طبي.













وحرص زملاء معاذ العمري وأصدقاؤه على حضور “الجاهة” وتقديم التهاني له بخطوبته .

وقالت ديانا كرزون عن معاذ العمري بعد الكشف عن الارتباط بينهما: “شعر بقوتي وقدرتي على المواءمة بين الأسرة والعائلة والعمل”.

وأكدت أنها أرادت هي ومعاذ ليظل خبر عقد قرانهما للإعلام، “لكن محبة الناس هي من نشرت الخبر بهذه السرعة”. بحسب “كرزون”

وأشادت بالطاقة والقوة التي منحها إياها معاذ العمري، للاستمرار في مشوارها الفني.

وقالت إن ارتباطها في الحياة الجديدة والزواج لن يعرقل حياتها الفنية.

وفازت ديانا كرزون بلقب برنامج “سوبر ستار العرب” عام 2003 بعد نجاحها في الوصول الى النهائيات.