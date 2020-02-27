“أنا المهدي المنتظر”.. مواطن يعربد في الكويت ويثير الرعب بين المواطنين وما حدث صادم!

نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل واقعة صادمة وغريبة في نفس الوقت، وكان بطلها مريض نفسي من أصحاب السوابق سرق تاكسي جوالا من محافظة الفروانية وانطلق في سلسلة من التجاوزات والاصطدامات.

وفي التفاصيل كما نقلتها صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني، فإن المواطن بعد أن هرب بالتاكسي من الفروانية اصطدم بـ ٣ مركبات تخص مواطنين بمحافظتي الفروانية والعاصمة قبل أن يتم ضبطه واحتجازه خلال وقت قياسي من قبل رجال مباحث العاصمة بعد أن تلقت العمليات بلاغات من مواطنين عن التاكسي المسروق وعمليات الاصطدام.

وقال المصدر إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن قائد تاكسي جوال يسير بطريقة مريبة بين محافظتي الفروانية والعاصمة، ليتم التوجه من قبل الدوريات الى الموقع، لكن المواطن كان قد توارى عن الأنظار.

وأضاف المصدر: بعد ذلك وصل بلاغ آخر من مواطنة تفيد بأن شخصا ادعى أنه المهدي المنتظر اصطدم بسيارتها في العاصمة وهرب، كما قام المتهم بدهس شخص، لكنه لم يتعرض للأذى، وقام المجني عليه بمطاردته إلا أنه هرب. وفي هذه الأثناء قام شخصان بتسليم أحد مخافر العاصمة محفظة تخص وافدا آسيويا رماها قائد التاكسي من نافذة المركبة.

ورجح المصدر أن سائق التاكسي ارتكب بحق صاحب المحفظة عملية سلب ثم تخلص منها بعدما سطا على ما في داخلها من نقود. وفي المشهد الأخير من الواقعة كما رواها المصدر جرى رصد المركبة وقائدها في محافظة الجهراء ليتم ضبطه واحتجازه، ليتضح أنه مواطن ولديه ملف في الطب النفسي ومطلوب للحجز إلا انه هرب من المستشفى، كما تبين انه من أرباب السوابق وسبق ان كان نزيلا في السجن المركزي.