لبناني يهدد بحرق نفسه في أحد البنوك
لبناني يهدد بحرق نفسه في أحد البنوك
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“شاهد” لبناني يرعب موظفي بنكاً .. سكب البنزين على جسده لإحراق نفسه لهذا السبب

كتب وطن
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انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن لبناني في أواخر الستينيات من عمره، هدد بإحراق نفسه داخل إحدى البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويُظهر الفيديو قيام الرجل بسكب مادة مشتعلة على جسده، وهو يصرخ ويبكي مهددا بإحراق نفسه، احتجاجاً منه على عدم قيام البنك بإعطائه المال الخاص به، .

وبحسب الفيديو فقد حاول موظفو تهدئة المسن وطمأنته وثنيه عن حرق نفسه .

وتناقل نشطاء المقطع معبرين عن تعاطفهم مع حالة الرجل، وعن نقمتهم على سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة خلال الفترة الأخيرة اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية فيها.

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