“شاهد” الإماراتية منى المنصوري تتطاول على أمير قطر:”انقلب على والده”.. ومغردة قطرية تفضحها

خرجت المصممة الإماراتية منى المنصوري تقدح في قطر وتطاول على القيادات بها، تماشيا مع السياسة الإماراتية الجديدة لتنال رضى عيال زايد.

“المنصوري” ظهرت في مقطع مصور رصدته (وطن) تزعم أنها من قبل الحصار وهي ترفض الذهاب لقطر.

استغفرالله العلي العظيم .. هذه قبل الأزمة حفت وكانت تتصل فيني وتترجاني علشان بس تشارك عندنا في اي معرض وغيره وهي اللي ميييته تبغي تدخل سوقنا بأي طريقه وكل شي موثق عندي ، لكن ماتوقعت النذاله توصل فيها لهدرجه وتكذب حسبي الله ونعم الوكيل فيك والايام مابيننا انتي وغيرك!!!!؟ pic.twitter.com/ha4Q6CgZm1 — سهيلة آل حارب (@s_alharip) February 27, 2020

ولم تتوقف المصممة الإماراتية عند هذا الحد بل تعدت بالتطاول على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واتهمته زورا بالانقلاب على والده الشيخ حمد بن خليفة لتتملق أسيادها في الإمارات.

من جانبها كذبت المغردة القطرية سهيلة آل حارب منى المنصوري التي كانت تربطها بها علاقة صداقة.

وقالت في تغريدة ردا عليها: “استغفرالله العلي العظيم هذه قبل الأزمة حفت وكانت تتصل فيني وتترجاني علشان بس تشارك عندنا في اي معرض وغيره وهي اللي ميييته تبغي تدخل سوقنا بأي طريقه وكل شي موثق عندي”

وتابعت:”لكن ماتوقعت النذاله توصل فيها لهدرجه وتكذب حسبي الله ونعم الوكيل فيك والايام مابيننا انتي وغيرك”

وكانت مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، صرحت بهذا في لقاء على هامش معرض العروس بعجمان، والتي عرضت فيه آخر تصميماتها من فساتين السهرة والخطبة والأعراس.