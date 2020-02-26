“وطن” تكشف حقيقة إغماء طلبة واستاذ بسبب فيروس كورونا في مدرسة بسلطنة عمان
رغم التحذيرات التي أطلقتها الجهات المختصة في سلطنة عمان بعدم تداول إشاعات حول مرض فيروس كورونا إلا أنّ البعض تداولوا إشاعات .
ونشر حساب “عُمان بلا إشاعات” رسائل متداولة بين عُمانيين من خلال “واتس اب” يزعم أحدهم فيها أن أكثر من طالب أغمي عليهم في إحدى المدارس للبنين، ويشتبه اصابتهم بفيروس كورونا، وأنه جرى نقلهم لأحد المستشفيات وإعطاء جميع الطلبة اجازة غداً.
وفي رسالة ثانية، زعم متداولوها أن استاذاً تبين اصابته بفيروس كورونا وسقط أمام الطلبة .
ونفى الحساب صحة ما يتداول، منبهاً إلى أنّ عقوبة تناقل الإشاعات تصل للسجن 3 سنوات .
كانت وزارة الصحة في سلطنة عمان أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أربع حالات وأوقفت السلطات العُمانية عمليات الإستيراد والتصدير بواسطة سفن إيرانية في ميناء خصب.