“وطن” تكشف حقيقة إغماء طلبة واستاذ بسبب فيروس كورونا في مدرسة بسلطنة عمان

رغم التحذيرات التي أطلقتها الجهات المختصة في سلطنة عمان بعدم تداول إشاعات حول مرض فيروس كورونا إلا أنّ البعض تداولوا إشاعات .



ونشر حساب “عُمان بلا إشاعات” رسائل متداولة بين عُمانيين من خلال “واتس اب” يزعم أحدهم فيها أن أكثر من طالب أغمي عليهم في إحدى المدارس للبنين، ويشتبه اصابتهم بفيروس كورونا، وأنه جرى نقلهم لأحد المستشفيات وإعطاء جميع الطلبة اجازة غداً.

وفي رسالة ثانية، زعم متداولوها أن استاذاً تبين اصابته بفيروس كورونا وسقط أمام الطلبة .

ونفى الحساب صحة ما يتداول، منبهاً إلى أنّ عقوبة تناقل الإشاعات تصل للسجن 3 سنوات .

إشاعة متداولة ؛ وينوه الحساب "إن إرسال أو إعادة إرسال الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التقنية المختلفة جريمة تصل عقوبتها للسجن ثلاث سنوات" pic.twitter.com/AF2x6Ui6Po — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) February 26, 2020

كانت وزارة الصحة في سلطنة عمان أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أربع حالات وأوقفت السلطات العُمانية عمليات الإستيراد والتصدير بواسطة سفن إيرانية في ميناء خصب.