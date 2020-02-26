تفاصيل صادمة.. خليفة حفتر وعد إسرائيل بإقامة علاقات على أرفع مستوى

“فهد المطيري- وطن”– كشف مصدر ليبي مطلع أن إسرائيل تلقت وعودا من الجنرال حفتر قائد الجيش الليبي بتطبيع العلاقات معها حال حسم المعركة الدائرة في هذا البلد.

ووفقا للمصدر في ظل التطورات الأخيرة على صعيد العلاقات العربية – الإسرائيلية تسارعت خطوات التطبيع حيث إن الجنرال حفتر قد تأكد أن عملية تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل لن تواجه صعوبة تذكر ولن تعرقل هذه العملية مستقبله السياسي.

وصرح المصدر أن التقارب الدائر بين تل أبيب والجنرال حفتر قد تجاوز الحدود السياسية البحتة حيث استقبل حفتر في الأسبوع الماضي بفضل الدور الذي تلعبه الخارجية المصرية وفدا اقتصاديا يشمل 8 اعضاء من شركتي افيك وباز أويل الإسرائيليتين بغرض استعراض فرص الاستثمار في صناعة النفط الليبية.

وكشف المصدر أن كلا من سفير إسرائيل في مصر دافيد جوفرين ومساعد وزير الخارجية المصرية مُعتز زهران حضرا هذا الاجتماع.

وأفاد المصدر أن الجنرال حفتر أعرب خلال الاجتماع عن استعداده للتطبيع بشكل علني بعد حسمه المعركة الدائرة في البلاد مرحبا بمشاركة الشركات الإسرائيلية في تطوير البنى التحتية والنفطية الليبية.