الشماغ يُغني عن الكمامة للوقاية من كورونا ..تصريح وزير الصحة الأردني يثير الجدل
الشماغ يُغني عن الكمامة للوقاية من كورونا ..تصريح وزير الصحة الأردني يثير الجدل
حياتنا

وزير الصحة الأردني يكتشف طريقة للوقاية من فيروس كورونا أثارت جدلاً واسعاً

كتب وطن
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أثار الأردني جدلاً واسعاً بتصريحٍ قال فيه إن “” الأردني يُغني عن الكمامة للوقاية من .

ولم تُسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل في حتّى الآن .

وقال الوزير د.سعد جابر إن ارتداء “الشماغ” يقوم بدور الكمامة في الوقاية من ويُغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري.

وقال الوزير خلال مداخلة له عبر التلفزيون الأردني: “خلينا نرجع لاصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء ايجابي”.

وأكد جابر أن الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما تم منح تصاريح لمصنعين لصناعة الكمامات، احداهما يصنع كمامات فعالة لمدة شهر، لكن سعرها قد يكون مرتفع وربما يصل الى 25 دينارا بحسب جابر، والاخر يصنع كمامات يومية.

وقابل أردنيون تصريح الوزير بتعليقاتٍ ساخرة .

ووضعت ابنة أردنية تحمل الجنسية الإيرانية في الحجر الصحي بمستشفى البشير للتأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا بعد قدومها إلى الأردن من إيران مساء الإثنين عبر مطار الملكة علياء.

من جهةً ثاني، تبيّن أن الموظفة الصينية التي تعمل في أحد فنادق البتراء غير مصابة بفيروس كورونا.

وكان نشطاء أردنيون تداولوا ليلة أمس على مواقع التواصل أنباء عن نقل سيدة صينية تعمل في البتراء إلى العاصمة لفحصها.

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