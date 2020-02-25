وزير الصحة الأردني يكتشف طريقة للوقاية من فيروس كورونا أثارت جدلاً واسعاً

أثار وزير الصحة الأردني جدلاً واسعاً بتصريحٍ قال فيه إن “الشماغ” الأردني يُغني عن الكمامة للوقاية من فيروس كورونا .

ولم تُسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل في الأردن حتّى الآن .

وقال الوزير د.سعد جابر إن ارتداء “الشماغ” يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا ويُغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري.

وقال الوزير خلال مداخلة له عبر التلفزيون الأردني: “خلينا نرجع لاصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء ايجابي”.

وأكد جابر أن الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما تم منح تصاريح لمصنعين لصناعة الكمامات، احداهما يصنع كمامات فعالة لمدة شهر، لكن سعرها قد يكون مرتفع وربما يصل الى 25 دينارا بحسب جابر، والاخر يصنع كمامات يومية.

وقابل أردنيون تصريح الوزير بتعليقاتٍ ساخرة .

ووضعت ابنة أردنية تحمل الجنسية الإيرانية في الحجر الصحي بمستشفى البشير للتأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا بعد قدومها إلى الأردن من إيران مساء الإثنين عبر مطار الملكة علياء.

من جهةً ثاني، تبيّن أن الموظفة الصينية التي تعمل في أحد فنادق البتراء غير مصابة بفيروس كورونا.

وكان نشطاء أردنيون تداولوا ليلة أمس على مواقع التواصل أنباء عن نقل سيدة صينية تعمل في البتراء إلى العاصمة عمان لفحصها.