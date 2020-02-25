“شاهد” مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عمان .. أمر خطير يحدث

دقّ الإعلامي العُماني البارز محمد المخيني جرس الإنذار مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان إلى أربع إصابات .



وقال في مقطع فيديو صوّره من داخل إحدى صيدليات العاصمة مسقط إنّ جميع الصيدليات خالية من المعقمات والكمامات.



وذكر أن عشرات المواطنين يأتون للصيدليات لشراء الكمامات ولا يجدون.



وقال إنّ الصيدليات والمراكز التجارية نفذت منها هذه السلع ولا يعلمون متى سوف تتوفر.



ودعا “المخيني” أن تأخذ الجهات المعنية احتياطها في حالة الطلب الكبير على هذه السلع .

تقريباً جميع الصيدليات خالية من المعقمات والكمامات

فيروس كرونا صار له فترة

ألا يفترض أن تأخذ الجهات المعنية أحتياطها في حالة الطلب الكبير على هذه السلع

الصيدليات والمراكز التجارية نفذت منها هذه السلع ولا يعلمون متى سوف تتوفر.

من المسؤول ؟!؟@OmaniMOH @MOCI_OMAN pic.twitter.com/9gWHf8b6gK — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) February 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل إصابتين جديدتين بمرض فيروس كورونا في السلطنة مرتبطتين بالسفر إلى إيران ليرتفع عدد الحالات المسجلة في السلطنة (4) حالات.



وأهابت الوزارة بالمسافرين القادمين من الدول الموبوءة التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة واتباع الاجراءات الوقائية.