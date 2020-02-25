ارتفاع حالات كورنا في سلطنة عمان
ارتفاع حالات كورنا في سلطنة عمان
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“شاهد” مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سلطنة عمان .. أمر خطير يحدث

كتب وطن
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دقّ الإعلامي العُماني البارز جرس الإنذار مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس في إلى أربع إصابات .

وقال في مقطع فيديو صوّره من داخل إحدى صيدليات العاصمة إنّ جميع الصيدليات خالية من المعقمات والكمامات.

وذكر أن عشرات المواطنين يأتون للصيدليات لشراء ولا يجدون.

وقال إنّ الصيدليات والمراكز التجارية نفذت منها هذه السلع ولا يعلمون متى سوف تتوفر.

ودعا “المخيني” أن تأخذ الجهات المعنية احتياطها في حالة الطلب الكبير على هذه السلع .

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة اليوم الثلاثاء تسجيل إصابتين جديدتين بمرض في السلطنة مرتبطتين بالسفر إلى ليرتفع عدد الحالات المسجلة في السلطنة (4) حالات.

وأهابت الوزارة بالمسافرين القادمين من الدول الموبوءة التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة واتباع الاجراءات الوقائية.

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