الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يُشعل المواقع بتغريدة عن رياض محرز .. ماذا قال؟

أشعل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة خص فيها بالذكر النجم رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر.

ودائما ما يتلقى “محرز” إشادات واسعة على المستويين المحلي والدولي، لكن الإشادة باللاعب هذه المرة جاءت، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أثنى على محرز، عبر صفحته بتويتر.

وكتب تبون في تغريدة رصدتها (وطن): “تحية كبيرة لابن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة”.

تحية كبيرة لإبن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة. pic.twitter.com/SM3GR7iTnF — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 24, 2020

ويعد محرز مثالاً لذلك النجم الذي لا يتردد في مساعدة أبناء بلده، والشاهد على ذلك ما يقوم به في إثراء مسقط رأسه بني سنوس بمقاطعة تلمسان غرب الجزائر، بمختلف المشاريع الخيرية، التي جعلته يكبر أكثر في عيون محبيه وعشاقه.

وكان اللاعب السابق لنادي ليستر سيتي برفقة زملائه والكادر التدريبي للمنتخب الجزائري، قد حصلوا على وسام الاستحقاق الذي يُعتبر أعلى وسام في البلاد، وهذا بعد قيادتهم منتخب “المحاربين” للفوز ببطولة أمم أفريقيا الصيف الماضي بمصر.

ويستعد محرز وفريق مانشستر سيتي، لخوض مواجهة قوية ضد ريال مدريد يوم الأربعاء، برسم ذهاب الدور الـ(16) من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يُعول فيها المدرب الإسباني بيب غوارديولا على جاهزية نجمه الجزائري، من أجل مفاجأة “الملكي” بمعقله “سانتياغو بيرنابيو”.

