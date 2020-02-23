حقيقة صرف إعانة نقدية للباحثين عن عمل في سلطنة عُمان بأمر السلطان هيثم بن طارق

نفت صفحة “عُمان بلا إشاعات” على تويتر صحة ما يتداول على مواقع التواصل، بشأن صرف إعانات مادية للباحثين عن عمل في السلطنة من قبل الدولة.

وقالت الصفحة المعروفة في السلطنة في تغريدة لها على تويتر رصدتها (وطن) إنه لا صحة لما يتداول عن وجود هدية نقدية للباحثين عن عمل بسلطنة عمان.

لا صحة لما يتداول عن وجود هدية نقدية للباحثين عن عمل، مع التأكيد بضرورة متابعة الاخبار من مصادرها الرسمية. pic.twitter.com/yxJR31hoGd — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) February 22, 2020

هذا وأكدت الصفحة في تغريدتها على بضرورة متابعة الاخبار من مصادرها الرسمية.

وكانت حسابات مجهولة بتويتر السلطنة نشرت تغريدات أثارت جدلا واسعا، خاطبت فيها الشباب الباحثين عن عمل بتحديث بياناتهم لدى القوى العاملة حيث تقرر صرف هدايا نقدية لهم بقيمة 150 ريال للفرد بأمر السلطان هيثم بن طارق.

وفي أحدث الإحصائيات الرسمية كانت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها أكدت عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر أن عدد الباحثين عن عمل في السلطنة بنهاية نوفمبر 2018 يبلغ 45711 باحثًا عن عمل.

وفيما يتعلق بالتوزيع النوعي للباحثين أكدت الإحصائيات أن منهم 17272 من الذكور مقابل 28439 من الإناث.

وحول أكثر الفئات في الباحثين عن عمل، أكدت الإحصائيات ان حملة المؤهل الجامعي كان لها النصيب الأكبر بجملة 18981 يليها حملة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله بعدد بلغ 1278، ثم حملة الدبلوم الجامعي بعدد بلغ 8625 باحثا عن عمل.

وكان مركز التواصل الحكومي في سلطنة عمان أصدر بيانا حول الإجراءات المتخذة لمتابعة الأوضاع المالية للمواطنين المنهاة عقود عملهم في بعض الشركات.

المركز قال في بيانه الذي تناقلته وسائل الإعلام العُمانية، إنه وبعد التشاور مع القطاع المصرفي وحرصا على إيجاد حلول فاعلة من أجل تقليل الآثار الناجمة عن إنهاء عقود عمل المواطنين، فقد قام البنك المركزي العماني بإصدار توجيهاته إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للعمل بما يلي:-

وضع آليات واضحة لحصر هذه الحالات وإيجاد آليات مناسبة للتواصل المباشر مع هذه الفئة ومتابعتها ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعها.

إمهال هذه الفئة فترة سماح تمتد إلى 12 شهرا من تاريخ التوقف عن السداد والعمل على إعادة جدولة التسهيلات عند حصولهم على عمل آخر.

ويأتي هذا البيان حسب ما أوضح مركز التواصل الحكومي متابعة لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من شكاوى من قبل المواطنين المنهاة عقود عملهم في بعض شركات القطاع الخاص.