حقيقة إصابة وزير خارجية ايران بـ كورونا .. أقسم بالله 3 مرات أمام نظيره النمساوي وهذا ما قاله

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إنه ليس مصابا بفيروس كورونا الجديد، الذي أعلن عن انتشاره في البلاد منذ الأربعاء الماضي.

وخاطب ظريف الصحفيين، قبيل استقباله نظيره النمساوي ألكساندر شالنبرغ، مساء أمس الأحد، في وزارة الخارجية بالقول مازحا: “أقسم بالله أنني لست مصابا بفيروس كورونا”.

شوخی ظریف با خبرنگاران: به‌خدا #کرونا ندارم!



«باید با یک نفر دست بدهم، کرونا هم ندارم به خدا.» pic.twitter.com/LEpjI8vc0y — خبرآنلاين (@khabaronlinee) February 23, 2020

وفي اخر تحديث أعلن المتحدث باسم البرلمان الإيراني نقلا عن وزارة الصحة ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 12 والإصابات 47.

​وأكدت الصحة الإيرانية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

وتصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا الجديد خارج الصين أمس الأحد بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وفي حين أغلقت دول جوار إيران حدودها وحظرت السفر في إجراء احترازي عزلت إيطاليا بلدات بأكملها شمالها، وأعلنت كوريا الجنوبية حالة الطوارئ القصوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد “كوفيد19” في العالم هو 78 ألفا و811 حالة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المنظمة قولها إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ 77 ألفا و42 حالة إصابة مؤكدة.

وأضافت المنظمة أنه لم تبلغ أي دولة جديدة من دول العالم عن إصابات بالفيروس بين مواطنيها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نسبة الوفيات بالفيروس تصل إلى 2% بين المصابين، مشيرة إلى أن كبار السن والمرضى هم الفئة الأضعف.

وذكرت المنظمة أول أمس السبت أنها تشعر بقلق لرصد حالات إصابة ليست على صلة واضحة في الصين.