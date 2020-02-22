هذه المرة تعرت أكثر.. “شاهد” السعودية مودل روز تعود لإثارة الجدل بفيديو فاضح وإيحاءات مثيرة

عادت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز، لإثارة الجدل مجددا بمقطع فيديو اعتبره ناشطون فاضح بسبب ظهورها المثير فيه نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ وأحدث ضجة.

وظهرت مودل روز في الفيديو المتداول لها على نطاق واسع، بفستان عاري وهي تجلس أريكة وتقوم بإيحاءات مثيرة.

وبعدها ظهرت روز مع ” باريس هيلتون”، حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها.

وأظهرت مقاطع متداولة مشاركة مودل روز لهيلتون في فعاليات الاحتفال بعيد ميلادها ، والرقص على الموسيقى بشكل مثير وفاضح عرضها لانتقادات حادة.

وقبل ايام نشرت الفاشينيستا السعودية مودل روز مقطع فيديو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.

الجميلة مودل روز عبر TikTok 😍🖤pic.twitter.com/lDGWYODLqJ — Gorgeous (@Gorgeous_ew) February 11, 2020

وظهرت مودل روز في الفيديو الذي صورته استخدام تطبيق “تيك توك” مرتدية فستاناً أسود اللون مكشوفاً عند منطقة الصدر، وهي ترقص على أنغام موسيقى أجنبية.

وتعرضت مودل روز للانتقادات بسبب هذا الفيديو وظهورها “المثير” .