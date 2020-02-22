عائض القرني ومحمد بن سلمان
عائض القرني ومحمد بن سلمان
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“شاهد” ناشط سعودي يكشف كيف أُسقِط عائض القرني أمنياً وقضايا أخلاقية تفضحه

كتب وطن
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كشف الناشط أن الداعية لا يستطيع السكوت أو رفض ما يُطلب منه لأن عليه قضايا سرقات وقضايا أخلاقية.

جاء ذلك تعليقا منه على الهجوم الذي قام به عائض القرني على الرئيس التركي رجب طيب وتركيا.

وتوقع الناشط السعودي أن لا يطول به الحال خارج السجن، قائلاً إنه في غضون أسابيع أو اشهر قليلة سيودع في السجن.

وأكد أن عائض القرني أُسقِطَ أمنياً، وعليه قضايا وقضايا أخلاقية قديمة .

وخرج عائض القرني في هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد .

وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي ولا يناصر المسلمين .

واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في .

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

لكنّ مغرّدين فضحوا عائض القرني، ونشروا تصريحات سابقة له يمتدح فيها أردوغان وتركيا ويثني عليهما، في تناقض واضح ما تصريحاته الهجومية، ما يؤكد أنّها جاءت بأوامر أمنية .

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