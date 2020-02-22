“التائهون في الأرض” يتبجحون ويسطون على تاريخ سلطنة عُمان.. “شاهد” ما يُعلمه عيال زايد للأطفال في المدارس!

عادت دولة الإمارات بكل بجاحة ودون خجل للسطو على الحضارة العُمانية لصناعة تاريخ مزيف لعيال زايد وتعويض عقدة النقص لديهم، والصادم في الأمر هو تكرار نسب شخصيات عُمانية شهيرة لها واعتبارها من أبناء الإمارات التي باتت دولة للتو.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة بصورة أثارت غضبا واسعا، لكتاب مدرسي في دولة الإمارات يزعم أن القائد التاريخي العُماني المهلب بن أبي صفرة أصله إماراتي.

عندما يحاول الصعاليك بناء مملكة لهم في صحراء المنفى



أول ما يفكروا به هو البحث عن الهوية والتاريخ لتثبيت مملكتهم الصعلوكية



فلا حاضر بدون ماضي.. لذلك نرى دولة التائهون وصعاليكها يسرقون أسماء الشخصيات التاريخية وينسبونها لهم

مع سرقة التحف والآثار في عملية ممنهجة pic.twitter.com/8ccYvFAspu — Majid Yousuf (@darkn66ess) February 21, 2020

وقرن الكتاب الذي يدرس للأجيال الصاعدة في الإمارات وفق ما رصدته (وطن) بين المهلب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حيث نشرت صورتيهما في صدر الدرس تحت عنوان (قائد من الماض وقائد من الحاضر).

وفجرت هذا السطو المتبجح على تاريخ السلطنة ورموزها غضب العُمانيين، الذين شنوا هجوما عنيفا على الإمارات مستنكرين أفعالها الصبيانية لصناعة تاريخ مزيف.

ويبقى المهلب عمانيآ ومن اصول يمنيه بحته شئتم ام ابيتم — عري….مخبازة (@franginhaytam) February 22, 2020

في زمن المهلب كان في الامارات ٦٠ عريش فقط عالبحر وعدد سكانهم ما يزيد عن ٤٠٠ شخص . قال فاتح السند وفارس قال . — MESTER X (@3N5yuaWKA4c8TIT) February 22, 2020

وغرد أحد النشطاء ساخرا:”الغريبة أنهم مالبسوا المهلب بن ابي صفرة غترة وعقال علشان يكون اماراتي بصحيح”

الغريبة أنهم مالبسوا المهلب بن ابي صفرة غترة وعقال علشان يكون اماراتي بصحيح ؟!! — talal (@talalbinali151) February 22, 2020

وكتب آخر:” محاولاتهم مستمرة ويبقى الناقص ناقص، مهما حاول مواراة نقصه”

محاولاتهم مستمره.. ويبقى الناقص ناقص … مهما حاول مواراة نقصه — Majid Yousuf (@darkn66ess) February 21, 2020

بينما شدد ثالث على أن التاريخ لا يكتب مرتين “ويبقى المهلب عمانيا خالصا في جميع المراجع ولا يمكن مقارنة شخصية المهلب التي قادت الفتوحات الإسلامية بمجرم الحرب وشيطان الإنس وقاتل الأطفال والنساء والشيوخ”

وهنا نقول بأن التاريخ لا يكتب مرتين

ويبقى المهلب عمانيا خالصا في جميع المراجع..



ولا يمكن مقارنة شخصية المهلب التي قادت الفتوحات الإسلامية بمجرم الحرب وشيطان الإنس وقاتل الأطفال والنساء والشيوخ



(أتعجب من شعب لا يعرف من هو قائده الرسمي ويفتخر بمجرم حرب يحكمه بدون صفة دستوريه) — Majid Yousuf (@darkn66ess) February 21, 2020

وتابع مهاجما ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد:” أتعجب من شعب لا يعرف من هو قائده الرسمي ويفتخر بمجرم حرب يحكمه بدون صفة دستورية”

وهذه ليست المرة الأولى التي تسطو فيها الإمارات على تاريخ السلطنة وخاصة القائد العماني المهلب بن أبي صفرة، وكان المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، الذي أنتجته أبو ظبي في 2018 قد أشعل خلافاً بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث أكد العمانيون أن أبوظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها.

وسبق أن نظمت جامعة نزوى ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعت الإمارات نسبه لها زورا وبهتانا، استضافت فيها محمد بن عبد العزيز الرواس، المستشار الثقافي للسلطان قابوس بن سعيد.

وقال عبدالعزيز بن محمد الرواس، في تصريحاته التي تم تداولها على نطاق واسع في 2018 بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل كان ذهبوا إليه.

معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس : ندوة #المهلب_بن_أبي_صفرة جاءت لوقف الاعتداء على الأسلاف وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه https://t.co/3og6A216cC pic.twitter.com/vmH41uGo1l — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) May 9, 2018

وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وأكمل في إشارة لـ”عيال زايد” الذين شن عليهم هجوما عنيفا: تمنينا أن تكون جلستنا هذه لمد جسور الحوار مع الآخرين ليكونوا جزءًا من هذه الأرض الطيبة التي تحتوي الكثير، لكنهم تركوا عمانيتهم وذهبوا لشيء آخر، تاهوا في الأرض أربعين عامًا، وعادوا الآن مرة أخرى يريدون أن يكونوا عُمانيين، فعلى الرحب والسعة، لكن يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونعطي الحق لأصحابه.

وأكد مستشار السلطان الراحل قابوس، بأن الاعتداء على الأموات ليس من شيم الكرام، “وأن الندوة جاءت لإنصاف الحق والتاريخ الممتد منذ مالك بن فهم وما قبل ذلك، منذ الملكة شمساء إلى عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد”.