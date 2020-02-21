خبر صادم في الكويت.. مدير معهد مساج مارس الجنس مع شبان دون علمهم أنه مصاب بـ”الإيدز”

في خبرٍ صادم، ضبط الأمن في الكويت شخصاً فليبيناً مصاباً بمرض الإيدز ويدير معهد للمساج.

البداية كانت ببلاغ من ذوي مراهق لم يتجاوز الـ15 من العمر أفاد أن ابنهم أبلغهم انه ذهب للمعهد، ومن يقوم على هذه المهنة هناك راوده عن نفسه.

وتوصلت التحريات الى ان الفلبيني مصاب بالإيدز وتم ضبطه بعد مداهمه المكان.

واعترف المضبوط بإصابته بالمرض وبأنه قد مارس الرذيلة مع عدة أشخاص (بعضهم قدم أرقامهم وآخرون مجهولون).

وعثر الأمن الكويتي على غرفة خاصة لهذه الأفعال.

وأفرغ رجال “المباحث” تسجيلات كاميرات المراقبة لمعرفة رواد المعهد.

واستدعت المباحث الكفيل الذي تبين انه كان يستلم 500 دينار كضمان فيما ترك الفلبيني يسرح ويمرح في المعهد.