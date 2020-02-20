“شاهد” هندوسي خرج في بث مباشر متوعداً بتدنيس القرآن الكريم فجائه الرد سريعاً بعد 9 دقائق من بدء التسجيل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أظهر هندوسي في ماليزيا وهو يهدد بتدنيس القرآن الكريم عبر بث مباشر.

وفي الفيديو الذي رصدته “وطن” ظهر الهندوسي وهو يقوم بطقوس غريبة، حاملاً في يده نسخة من القرآن الكريم خلال بث مباشر، متوعداً بـ”دوس” القرآن الكريم خلال مدة نصف ساعة كما قال في الفيديو.

واللافت أن الرد جاءه أسرع مما توقع وبعد 9 دقائق فقط، تم العثور عليه داخل أحد الفنادق الشهيرة في ماليزيا وهو يستعد لفعلته في تنديس القرآن الكريم خلال بث مباشر.

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▪️ هندوسي في ماليزيا في احد الفنادق المشهورة

صور نفسه على الهواء مباشرة( لايف )

وقال سوف يدوس على القران بعد نصف ساعة

فعثرو عليه شباب ماليزيون

خلال 9 دقائق فقط

وداهموه وفعلو به العجب

▪️فعلا ابطال pic.twitter.com/XZZtxgQ2Oa — الرادع القطري (@RQ_QATAR) February 19, 2020

وتصدى الشبان للشاب الهندوسي وأبروحوه ضرباً واقتادوه كما هو ظاهر في الفيديو إلى مركز الشرطة بعدما لقنوه درساً قاسياً في احترام الاديان.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وردود فعل غاضبة من تصرف الهندوسي المسيئ للدين الاسلامي ومشاعر المسلمين.

كفوو👍العالم ٢٤/٢٤ ساعة يهين في المسلمين وكل الأمم تتنمر على الأمة لدرجة ان المرضى بالحقد ظنوا ان المسلمين ما فيهم غيرة على دينهم!!!علموه الأدب ⚔️ — ⚔️🇶🇦التميمي⚔️🇶🇦⚔️القعقاع🇶🇦⚔️ (@ka3ka3tamimix22) February 19, 2020

لو كان حكام العرب والمسلمين عندهم غيره مثل هولاء الشباب ماتجرئت امريكا ولا غيره علي الاسلام والمسلمين — محمدشرف العواضي (@PAzcXIBCovcGeUS) February 20, 2020

كفوووو عليهم رجال اللهم اعز الاسلام والمسلمين — الملكي محمد (@HYUTdEmXrWKTzJ8) February 20, 2020

الكل مخطئ ، في دوله و قانون يحاسبون الهندوسي على هذا الشئ ، مايصير نظام قانون الغاب 🙂 — Ali bin faraj (@Alijantel) February 20, 2020

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الاعتداءات والجرائم بحق المسلمين في الهند باسم “حماية الأبقار”، ووصلت إلى حدّ القتل.

ويقوم بتلك الممارسات جماعة تُدعى “حرّاس البقر”، إحدى المجموعات الأهلية الهندوسية التي تستخدم العنف لـ”حماية الأبقار”، حيث يُحظر ذبح أو بيع الماشية في معظم الولايات.

ويمثّل الهندوس، الذين يُقدسون الأبقار ويمنعون بيعها وأكلها، نحو 80% من إجمالي سكان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 ألف نسمة، وفق تقديرات 2015.

بينما يعيش في الهند نحو 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعل الهند أكبر دولة تضمّ أقلية مسلمة في العالم.