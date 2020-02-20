الهندوس
الهندوس
Videoالهدهد

“شاهد” هندوسي خرج في بث مباشر متوعداً بتدنيس القرآن الكريم فجائه الرد سريعاً بعد 9 دقائق من بدء التسجيل

كتب خاص "وطن"
0

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أظهر هندوسي في وهو يهدد بتدنيس عبر بث مباشر.

وفي الفيديو الذي رصدته “وطن” ظهر الهندوسي وهو يقوم بطقوس غريبة، حاملاً في يده نسخة من القرآن الكريم خلال بث مباشر، متوعداً بـ”دوس” القرآن الكريم خلال مدة نصف ساعة كما قال في الفيديو.

واللافت أن الرد جاءه أسرع مما توقع وبعد 9 دقائق فقط، تم العثور عليه داخل أحد الفنادق الشهيرة في ماليزيا وهو يستعد لفعلته في تنديس القرآن الكريم خلال بث مباشر.

وتصدى الشبان للشاب الهندوسي وأبروحوه ضرباً واقتادوه كما هو ظاهر في الفيديو إلى مركز الشرطة بعدما لقنوه درساً قاسياً في احترام الاديان.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وردود فعل غاضبة من تصرف الهندوسي المسيئ للدين الاسلامي ومشاعر المسلمين.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الاعتداءات والجرائم بحق المسلمين في الهند باسم “حماية الأبقار”، ووصلت إلى حدّ القتل.

ويقوم بتلك الممارسات جماعة تُدعى “حرّاس البقر”، إحدى المجموعات الأهلية الهندوسية التي تستخدم العنف لـ”حماية الأبقار”، حيث يُحظر ذبح أو بيع الماشية في معظم الولايات.

ويمثّل ، الذين يُقدسون الأبقار ويمنعون بيعها وأكلها، نحو 80% من إجمالي سكان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 ألف نسمة، وفق تقديرات 2015.

بينما يعيش في الهند نحو 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعل الهند أكبر دولة تضمّ أقلية مسلمة في العالم.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وسيم يوسف يهدد إماراتيين مستغلا موقعه من ابن زايد وحساب عُماني شهير يهديه نصيحة بجمل…

الهدهد

“شاهد” نسخة من القرآن الكريم مترجمة للعبرية ومعتمدة من مجمع الملك فهد بها…

الهدهد

في مصر السيسي.. “شاهد” أضافوا آية جديدة للقرآن في امتحان اللغة العربية…

الهدهد

الدوحة ليس لديها ما تُخفيه.. تصريحات هامة لوزير الخارجية القطري وضعت النقاط على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.