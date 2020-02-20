“شاهد” كيف ألهمت وثيقة “رواتب مذيعي الجزيرة” المزورة القطريين ودفعتهم لمزيد من الإبداع؟!

تمادت حملة السخرية على وسائل التواصل من الوثيقة المزورة التي تناقلها الإعلام السعودي الرسمي، وتحمل ـ كما توضح الوثيقة المزورة ـ أسماء وأرقاما بمئات آلاف الدولارات كمكافآت من أمير دولة قطر لمذيعين ومذيعات في قناة الجزيرة.

والوثيقة “الطرفة” كان مروجوها زعموا أنها موقعة من المدير العام لقناة الجزيرة، ويدعي المروجون لها أن المبالغ الطائلة المصروفة تندرج في إطار الدعم المالي المقدم من أمير قطر لـ”أبواق” الإعلام القطري في الجزيرة، حسب وصفهم.

وكان أبرز ما أثار السخرية في هذه الوثيقة هو مهرها بكلمة (Depends)، ومعناها يتوقف على أو يعتمد على، بدلا من (Approved) أي يُعتمد، لتتصدر كلمة “Depends” بعدها المشهد الهزلي على مواقع التواصل.

وفي هذا السياق نشر قطريون اليوم صورا لـ(قبعات وتشيرتات ومجات) طبع عليها كلمة “Depends” للسخرية من جهل مزوري الوثيقة المزعومة.

🤣 اشكر @QatarPress على هالمبادرة قريبا بتتوزع والاولوية للي يسبق ومافي حجز 🤣 pic.twitter.com/9jALqchXXc — راشد القطري 🇶🇦 (@Rashid_Alkuwari) February 20, 2020

بدورها أعادت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة الجزيرة غادة عويس، نشر هذه الصور على حسابها بتويتر وعلقت ساخرة:”والله لوغو جميل وممكن استغلاله كbrand”

والله لوغو جميل وممكن استغلاله كbrand😜 #Depends https://t.co/50EirJy1sd — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 20, 2020

كما غرد الإعلامي والمذيع بالقناة عثمان آي فرح ساخرا هو الآخر، وطلب من صانع اللوجو حجز تيشرت له يحمل لوجو “Depends”.

احجز لي واحد 😊 — عثمان آي فرح (@ayfaraho) February 20, 2020

وكانت غادة عويس المدرجة أيضا في القائمة الدولارية قالت في تغريدة مخاطبة المفبركين “صيت غنى ولا صيت فقر.. الله يهديكم لم تنجحوا إلا في إضحاك الناس عليكم”.

كما قابلت علا الفارس التزوير بسخرية، وقالت في تغريدتها “مساء الدولارات.. كنت أتوقع مليونا لكنني في 2020 رح أشد حالي أكثر”.

وكان عدد من المغردين وجه انتقادات لاذعة لقناة العربية السعودية، وتساءلوا عن المهنية والمصداقية بعد أن تبنت الوثيقة كما هي دونما تدقيق أو تحرٍ أو تشكيك، وذهب البعض إلى حد اتهامها بالتواطؤ في إعدادها.