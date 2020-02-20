“شاهد” السعودية ريم الصانع بـ”روب الاستحمام” في صور ساخنة مع صديقها وجدل واسع بمواقع التواصل

أثارت عارضة الأزياء السعودية ومشهورة مواقع التواصل ريم الصانع، موجة جدل واسعة بين متابعيها عقب ظهورها في صور جريئة مع صديقها وصفها البعض بأنها غير لائقة ومخلة بآداب وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وظهرت “الصانع” وهي ترتدي “روب الاستحمام” مع صديقها الذي ظهر يرتدي نفس الثوب.

السعوديه ريم الصانع مع صديقها عبدالله عبر الإنستقرام:

"سوف أفتقدك يا توأمي الروحي" pic.twitter.com/BoE9j4Fr0F — الجمال العربي (@GirlsArab_) February 20, 2020

وعبر ناشطون عن غضبهم من هذه الصور مشيرين إلى أنه إنه لا يفترض أن تظهر مع صديقها بهذا الشكل، لأن هذا المظهر خاص بالمتزوجين.

ريم الصانع رفقة صديقها عبدالله عبر الإنستقرام:



ودي ودي اسوي مثلهم، بس اواحي اصور ولا ولا🏃‍♂️ pic.twitter.com/aQt5RnzcFO — أحمد العمااااااااني🇴🇲 (@ahmad_alomanni) February 20, 2020

وبعد الضجة الواسعة علقت “ريم” على الصور بقولها إنها ترتدي كامل ملابسها أسفل “الروب” وارتدته لالتقاط الصورة فقط.

ريم الصانع ترد على اللغط الحاصل حول صورتها الأخيرة رفقة صديقها عبدالله:



"لقد كنت لابسة ملابسي بالكامل تحت الروب، وكذلك صديقي أيضًا، لقد لبسنا الروب لالتقاط الصورة فقط" pic.twitter.com/zCv1UM0QOu — Gorgeous (@Gorgeous_ew) February 20, 2020

ورغم توضيحها انقدتها مغردة بالقول:”انا عارفه وانتم عارفين وريم عارفه وصديقها عارف ان الكل راح يفكر غلط من الصوره هذي ونزلتها عشان تثير الجدل كل ما طاح سوقها طلعت لنا بسالفه جديدة”