“شاهد” السعودية ريم الصانع بـ”روب الاستحمام” في صور ساخنة مع صديقها وجدل واسع بمواقع التواصل

أثارت عارضة الأزياء السعودية ومشهورة مواقع التواصل ريم الصانع، موجة جدل واسعة بين متابعيها عقب ظهورها في صور جريئة مع صديقها وصفها البعض بأنها غير لائقة ومخلة بآداب وعادات المجتمع السعودي المحافظ.
وظهرت “الصانع” وهي ترتدي “روب الاستحمام” مع صديقها الذي ظهر يرتدي نفس الثوب.
وعبر ناشطون عن غضبهم من هذه الصور مشيرين إلى أنه إنه لا يفترض أن تظهر مع صديقها بهذا الشكل، لأن هذا المظهر خاص بالمتزوجين.
وبعد الضجة الواسعة علقت “ريم” على الصور بقولها إنها ترتدي كامل ملابسها أسفل “الروب” وارتدته لالتقاط الصورة فقط.
ورغم توضيحها انقدتها مغردة بالقول:”انا عارفه وانتم عارفين وريم عارفه وصديقها عارف ان الكل راح يفكر غلط من الصوره هذي ونزلتها عشان تثير الجدل كل ما طاح سوقها طلعت لنا بسالفه جديدة”