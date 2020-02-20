من ” Tik Tok” ما قتل.. “شاهد” شاب أراد التباهي بين أصدقائه بحركاته البهلوانية فسقط تحت عجلات قطار مسرع!

تداول ناشطون مقطع فيديو مخيف، أظهر لحظة شاب هندي، تحت عجلات قطار مسرع، أثناء محاولته أداء بعض الألعاب البهلوانية وهو متعلق بالقطار.

ووفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن هذا الشاب أراد من أصدقائه التقاط شريط فيديو له وهو متعلق بقطار مسرع ويقوم بأداء بعض الحركات البهلوانية؛ من أجل بثه على شبكة “Tik Tok” للتواصل؛ ولكن كانت النهاية صادمة.

ويظهر الشاب وهو متعلق بقضيب معدني لأحد أبواب القطار؛ لكن فجأة يفقد إحكام قبضته على القضيب، ويهبط إلى أسفل؛ حيث راحت أقدامه تصطدم بالصخور على جانب قضبان القطار، وبعدها بثوان يسقط الشاب ويتعثر، ليشاهد الجميع جسده تحت القطار؛ حيث اختفت رأسه نهائيًّا؛ وهو ما جعل الجميع يطلق صرخات فزع ويضعون أيديهم على أفواههم، ظنًّا منهم أن عجلات القطار قد سحقت رأسه.لكن نجا الشاب بمعجزة حيث سقط إلى جانب عجلات القطار وليس أسفلها.