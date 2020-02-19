السلطان هيثم بن طارق مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد
السلطان هيثم بن طارق مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد
الهدهد

في آخر أيام الحداد على السلطان قابوس .. هذا ما فعلته حرم السلطان هيثم بن طارق

كتب وطن
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مع ختام آخر أيام في على السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أقامت حرم بقاعة الأسرة المالكة بالخوير مساء اليوم ختمة للعزاء في اليوم الأربعين .

وبحسب ما ذكرت صحيفة “أثير” فقد حضر الختمة “عدد من صاحبات السمو والسيدات وصاحبات المعالي والمكرمات عضوات مجلس الدولة وصاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى ووكيلات الوزارات وقرينات أصحاب المعالي الوزراء وكبار القادة العسكريين وعدد من المواطنات”.

واليوم وهو اليوم الأربعون على رحيل ، حيث تنتهي فترة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادًا على رحيله ليتم رفع أعلام السلطنة مجدداً .

ويؤكد العُمانيون أنه إذا انتهت فترة الحداد الرسمي اليوم فإن السلطان قابوس سيظل حاضرا دوما في قلوب وعقول العمانيين ليس فقط لما حققه لأبناء الشعب العماني على العقود الماضية، بل على صعيد العلاقات مع كل الدول على امتداد المنطقة والعالم .

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