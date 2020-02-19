“شاهد” فيديو صادم .. عراقي يموت على الهواء مباشرة خلال نقل معاناته للمسؤولين

في حادثٍ مؤسف، توفي مسن عراقي على الهواء مباشرة، في مستشفى اليرموك وسط بغداد خلال محاولته نقل معاناته للمسؤولين .

وفي اللقاء، تحدث المسن العراقي بعصبية عن الخدمات المقدمة إلى المراجعين في المستشفى ، لكنه انهار بعد ذلك، وتوفي.

وتعرض المسنّ العراقي لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة.

وإثر ذلك اضطر للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين.

وحاول الرجل نقل معاناته للمسؤولين عبر القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته في الحال. وفق بيان لوزارة الصحة العراقية

وقالت الوزارة إن إدارة المستشفى غير مسؤولة عن وفاة الرجل .

وذكرت أن المسن لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية.

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