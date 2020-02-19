ومن الحزن ما قتل.. “شاهد” إعلامي مصري شهير يلحق بوالدته إلى الدار الآخرة بعد وفاتها

عمت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة حزن كبيرة عقب انتشار خبر وفاة إعلامي مصري شهير، متأثرا بحزنه على والدته التي وافتها المنية قبل أسابيع.

الإعلامي والمذيع المصري الشهير عمر نبيل أصبح حديث مواقع التواصل وتصدر التريند المصري، عقب وفاته المفاجئة بأزمة قلبية وذلك عقب دخوله في حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته قبل أسابيع.

توفي صباح اليوم الإعلامي المصري #عمر_نجيب عقب وفاة والدته منذ أسابيع قليلة.



وحسب وسائل إعلامية فإن الراحل كان يعاني من حالة نفسية صعبة عقب وفاة والدته.#الإعلامي #مصر #وفاة pic.twitter.com/m6RTympqGB — مجلة الإعلامي (@themediamagazin) February 19, 2020

عمر نجيب، المذيع بقطاع القنوات المتخصصة كان يقدم عدة برامج مثل “هو وهي” على قناة لايف، وحفلات محكى القلعة، وبعد ذلك انتقل للعمل لقناة الأسرة والطفل.

رحم الله. الزميل و الصديق الفنان و الإعلامى(عمر نجيب ) تزاملنا بقناة أبو ظبى الرياضية كان يعمل مخرجاً ثم تحول إلى ممثل بارع ثم مذيعاً بماسبيرو . و قنواته المختلفة – كان طيب و جدع و بشوش و طموح – ربنا يرحمك يا عمر و يسكنك الفردوس الأعلى و يلهم احبابك الصبر 🙌 pic.twitter.com/KICQ2ictbz — Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888) February 19, 2020

ونعى نجيب العديد من زملائه وأصدقائه، خاصة وأنه رحل بعد شهر تقريبا من وفاة والدته التي ادخلته في حالة نفسية صعبة، كما نعاه عدد من المذيعين بالتليفزيون المصري.

مطفي ومكسور.. صديق عمر نجيب يكشف آخر موقف جمعهما https://t.co/4QcU1dEeWZ pic.twitter.com/Lpahx53Ym8 — بريس لايف presslive (@presslives) February 19, 2020

يشار إلى أن آخر محطات عمر كانت من خلال قناة العائلة في برنامج بيت العيلة، كان يناقشه في عديد من الموضوعات أبرزهما المنظومة التعليمة، ونظرة الإسلام للعنف الأسرى، تنظيم وقت المذاكرة الامتحانات، وأصحاب القدرات الخاصة,

وشارك “نجيب” فى فيلمين هما “همام فى أمستردام” وآخر فيلم له “شنطة حمزة”، من بطولة حمادة هلال، وأحمد فتحى، كما شارك أيضا في عدد من أعمال الدرامية هما “جوزى ماما ج3″،”كاريوكا”، “أحزان مريم”،”القاهرة 2000”.