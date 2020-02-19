ومن الحزن ما قتل.. “شاهد” إعلامي مصري شهير يلحق بوالدته إلى الدار الآخرة بعد وفاتها
عمت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة حزن كبيرة عقب انتشار خبر وفاة إعلامي مصري شهير، متأثرا بحزنه على والدته التي وافتها المنية قبل أسابيع.
الإعلامي والمذيع المصري الشهير عمر نبيل أصبح حديث مواقع التواصل وتصدر التريند المصري، عقب وفاته المفاجئة بأزمة قلبية وذلك عقب دخوله في حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدته قبل أسابيع.
عمر نجيب، المذيع بقطاع القنوات المتخصصة كان يقدم عدة برامج مثل “هو وهي” على قناة لايف، وحفلات محكى القلعة، وبعد ذلك انتقل للعمل لقناة الأسرة والطفل.
ونعى نجيب العديد من زملائه وأصدقائه، خاصة وأنه رحل بعد شهر تقريبا من وفاة والدته التي ادخلته في حالة نفسية صعبة، كما نعاه عدد من المذيعين بالتليفزيون المصري.
يشار إلى أن آخر محطات عمر كانت من خلال قناة العائلة في برنامج بيت العيلة، كان يناقشه في عديد من الموضوعات أبرزهما المنظومة التعليمة، ونظرة الإسلام للعنف الأسرى، تنظيم وقت المذاكرة الامتحانات، وأصحاب القدرات الخاصة,
وشارك “نجيب” فى فيلمين هما “همام فى أمستردام” وآخر فيلم له “شنطة حمزة”، من بطولة حمادة هلال، وأحمد فتحى، كما شارك أيضا في عدد من أعمال الدرامية هما “جوزى ماما ج3″،”كاريوكا”، “أحزان مريم”،”القاهرة 2000”.