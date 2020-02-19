الدول الخليجية ستمول الحملة الانتخابية.. إسرائيل ستعيد انتخاب ترامب رئيساً لأمريكا بأموال عربية!

قال السفير الاسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوفرين، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعاون مع عدد من الدول الخليجية لجمع المساعدات المالية لصالح حملة ترامب الرئاسية.!

وأكد السفير الاسرائيلي في حديثه الصحفي اليوم الأربعاء “أن تعاونا مشتركا قد تكون بين كل من حزب الليكود الإسرائيلي وعدد من الدول الخليجية لدعم الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية” المزمع إجراءها عام 2020.

واعتبر دافيد جوفرين هذا التعاون المشترك “أمرا فريدا في تاريخ إسرائيل وعلاقاتها مع الدول العربية” واستدرك قائلا: “هذه التبرعات سيتم تقديمها إلى المؤسسات غير الحكومية والجمعيات الشعبية الداعمة للرئيس ترامب” كما أنه ووفقا للسفير اتفق الأطراف الإسرائيلية – العربية في هذا الإطار على تقديم 20 مليون دولار وذلك “بهدف تسهيل فوز القائد التاريخي لأميركا والعالم دونالد ترامب” حسب تعبيره.

وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل تُقيم علاقاتٍ “سرية” مع دول عربية وإسلامية، مبينًا أن “الدول التي لا نقيم معها العلاقات، ثلاثٌ فقط”، ومشيدًا بالتطبيع مع السودان .

وقال نتنياهو خلال لقائه رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية في القدس، “أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار”.

وأكد أن ما يقوله ليس إلا 10 بالمائة فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية في المنطقة، مضيفًا “زرت مع سارة (زوجته) سلطنة عمان قبل عام تقريبا وقمنا قبل أسبوعين بزيارة مؤثرة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني (عبد الفتاح البرهان)”.

وتابع “السودان هي دولة إسلامية تتحدث العربية استضافت مؤتمر الخرطوم الذي حدد (اللاءات الثلاث ضد إسرائيل) والآن يدور الحديث عن إطلاق عملية تطبيع مسرعة”.

واعتبر نتنياهو أن “هذه التغيرات العملاقة” تنبثق من كون “إسرائيل قوة يجب أخذها بعين الاعتبار”، بينما وجه الحديث إلى العرب حيث قال “التعاون مع إسرائيل يساعد في ضمان مستقبل شعوبكم وأمنه”.

ولفت إلى أن “الطائرة الإسرائيلية الأولى حلقت (الأحد) في سماء السودان”، مشيرًا إلى أن “السياح الإسرائيليين يسافرون إلى أمريكا الجنوبية للتنزه وقمنا بتقليص مدة الرحلات الجوية إلى هناك 3 ساعات”.

وأضاف”إنهم يستطيعون الآن أن يطيروا مباشرة فوق السودان في الطريق إلى البرازيل أو الأرجنتين وهم يستطيعون زيارة دولة أخرى وهي تشاد التي جددت علاقاتها معنا مؤخرا”.

وقال نتنياهو، الأحد، في تغريدة على “تويتر” إن فريقاً إسرائيلياً سيضع خلال أيام خطة لـ “توسيع رقعة التعاون” مع السودان، بهدف “إحلال التطبيع” مع الخرطوم.

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