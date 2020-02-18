شبكة دعارة تضمّ فتيات من الصين تعمل تخفيضات على الساعة بسبب فيروس كورونا

ألقت مباحث الآداب في مصر على شبكة دعارة في مدينة نصر عمدت الى تخفيض سعر الساعة بسبب فيروس كورونا .

وتضم الشبكة 9 فتيات بينهن 3 من الجنسية الصينية، تم إلقاء القبض عليهن واعترفن بالاتهامات المنسوبة إليهن، وأنهن احترفن العمل في الدعارة منذ قدومهن للقاهرة ما اثار الذعر حول احتمال إصابة أحداهن بفيروس كورونا .

المتهمات حولن مركزاً صحياً إلى وكر الدعارة والأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة مقابل 1500 جنيه للساعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت التحريات أن الفتيات يقمن بإرسال صور ومقاطع إباحية لهن الى راغبي المتعة الحرام والاتفاق على السعر .

وحاولت المتهمات توسيع نشاطهن من خلال استقطاب زبائن جلسات المساج وعرض أنفسهن على مرتادي المركز حتى قام أحد الأشخاص بالإبلاغ عنهن.