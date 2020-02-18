في إجراء عاجل.. الكويت تمنع استيراد هذه المنتجات من السعودية وتصدر بيانا هاما

أكدت وسائل إعلام كويتية اليوم، الثلاثاء، إصدار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالكويت قرارا يقضي بحظر استيراد الدواجن والبيض من السعودية بعد انتشار مرض إنفلونزا الطيور بالمملكة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا الإجراء يأتي من قبل الهيئة نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

وقالت المنظمة نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

وكانت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية، حظرت كذلك استيراد منتجات الدواجن ولحومها من منطقة الرياض السعودية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه “يحظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور”.

طالع ايضاً: الخطر القادم من السعودية.. استنفار في الأردن وإعلان حالة الطوارئ القصوى رسميا لتجنب…

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أفادت، مساء أمس الاثنين، بأن ألمانيا أبلغت عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور “H5N8” سريع الانتقال، بمزرعة في جنوب غربي البلاد.

وقالت المنظمة العالمية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها نقلًا عن وزارة الأغذية والزراعة الألمانية، إن “الفيروس تسبب في نفوق 44 طائرا في سرب يضم 69 طائرا في ولاية بادن فورتمبرغ”، حسب “رويترز”.

وذكرت الوزارة الألمانية في تقريرها: “جميع الدواجن وطيور الحظائر تم إعدامها والتخلص منها بأمان في السابع من شهر فبراير عام 2020”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb