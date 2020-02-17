قهر الرجال .. فيديو يهزّ المواقع في عُمان لمواطن يروي ما حدث له ومناشدات بتدخل السلطان

انتشر على موقع التواصل تويتر في سلطنة عمان على نطاق واسع مقطع مصور أحدث ضجة كبيرة وموجة غضب، لمواطن عماني يشرح قصة تسريحه من العمل وتراكم الديون عليه حتى صدر حكم بحبسه وتغريمه وهو يعول عائلة كبيرة، مطالبا الجهات العليا والسلطان هيثم بن طارق بنظرة رحمة لأسرته.

وظهر المواطن العُماني في المقطع الذي انتشر بين العُمانيين كالنار في الهشيم، مؤكدا أنه أحد عملاء بنك مسقط من أكثر من 15 عاما، موضحا أنه أحد المسرحين من العمل حيث كان يعمل بمطار مسقط لمدة 7 سنوات وتم تسريحه بحجة أن المشروع توقف رغم أن المشروع لازال يعمل وأكثر من 700 شخص مثله لم يتم توظيف احد منهم سولى شخصين أو ثلاثة والبقية سرحوا.

وتابع الرجل:”والنتيجة بنك مسقط رفع علي قضية بسبب تراكم الديون والقاضي حكم بالسجن والغرامة والبنك يطالب بالتنفيذ، وانا ليس لدي مشكلة المهم أسرتي وتقدمت لعدة وظائف وأجريت عدة مقابلات دون جدوى”.

وطالب المواطن العُماني المسرح الحكومة بنظرة خاصة على المسرحين، موضحا أنه وفق هذه السياسة فسيتم سجن نصف سكان الدولة “فالمسرح ليس شخص بل عنده عائلة عنده اب ام اولاد زوجة”.

وأوضح الرجل المسرح أنه لا أحد لديه مقدرة يكفله “ولا حتى إخواني وأنا لا أرضى أورط أحد يكفي أنني متورط” .

واختتم متمنيا رعاية عائلته إذا تم سجنه:”اتمنى من الجهات المعنية الحكومية الرشيدة أن تراعي اطفالي من ناجية صرف راتب شهري يمشوا حالهم لدي طلاب طالبات بنات في الثانوي اتمنى يراعوهم وانا مش مشكلة باكل واشرب في السجن”.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين العُمانيين، الذين عبروا عن تضامنهم مع الرجل المسرح من عمله في مطار مسقط مطالبين الحكومة بسرعة التدخل ووضع حل جذري وعاجل لأزمة المسرحين التي تتفاقم يوما بعد يوم.

من جانبه نشر الناشط العُماني المعروف يوسف الزدجالي المقطع وعلق عليه مستنكرا تقاعس الحكومة في ملف المسرحين:”المسرح عن العمل ليس فردا واحدا إنه العائلة كلها، في لحظة واحدة يتحول الإنسان العادي الذي يعيش بسلام إلى مجرم ينتظره السجن دون أي ذنب.”

المسرح عن العمل ليس فردا واحدا

إنه العائلة كلها،

في لحظة واحدة يتحول الإنسان العادي الذي يعيش بسلام إلى مجرم ينتظره السجن دون أي ذنب.

المسؤولون عن تفاقم هذا الملف،

أتمنى ألا يكون لكم مكان في العهد الجديد

أتمنى أن تذهبوا دون رجعة، لا شكرا ولا عفوا#أوقفوا_تسريح_العمانيين pic.twitter.com/eDhdDnXvXT — يوسف الزدجالي (@springism414) February 17, 2020

وتابع:”المسؤولون عن تفاقم هذا الملف، أتمنى ألا يكون لكم مكان في العهد الجديد أتمنى أن تذهبوا دون رجعة، لا شكرا ولا عفوا”.

بينما تضامن الإعلامي العُماني عادل الكاسبي مع مواطنه صاحب الفيديو وطالب بإيصاله للسلطان هيثم بن طارق وكتب وفق ما رصدته (وطن):”لست عاطفيا بل أغرد بكل عقلانية و اتعمد نشر المقطع الذي أرجو أن يصل إلى مولانا السلطان هيثم حفظه الله الذي لا ولن يرضى أن يصل الرجل العماني لهذا الحد من المهانة ، وكل يقين أنه إن وصل ستحل أزمة هذا الرجل فوراً .”

لست عاطفيا بل أغرد بكل عقلانية و اتعمد نشر المقطع الذي أرجو أن يصل إلى مولانا السلطان هيثم حفظه الله الذي لا ولن يرضى أن يصل الرجل العماني لهذا الحد من المهانة ، وكل يقين أنه إن وصل ستحل أزمة هذا الرجل فوراً . pic.twitter.com/rZO8o5fhNk — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 17, 2020

وسبق أن أشار محللون عمانيون إلى أن بعض الشركات تأخذ التسريح كوسيلة ضغط على الحكومة للحصول على مناقصات، لذلك لابد من دق ناقوس الخطر، والمطالبة بتدخل قوي من الجهات العليا.

ولا ينفي هؤلاء المحللون وجود أزمة تعاني منها الشركات، لكنها أزمة لن تكون ذات أمد طويل حتى يكون خيار التسريح الجماعي هو الحل، كما أنها أزمة لم تختبر فيها الشركات كل الخيارات المتاحة للتأقلم معها حتى تعبر الأزمة بسلام؛ فهناك خيارات كثيرة تشكل مُقدِّمة أساسية للشركات للتكيف مع الأزمة قبل اتخاذ خيار التسريح، كتخفيض النفقات.

والتسريح بصيغته الجماعية، وبكيفيته الراهنة، يهدد أمن عمال الوطن الاجتماعي والاقتصادي، لأنه يعمق أزمة البطالة؛ حيث يحولهم إلى باحثين عن عمل مع أبنائهم، ويعرض الكثير منهم لإشكاليات قانونية لتوقفهم عن سداد ديونهم.

ومن المعلوم أن الأمن الاجتماعي يشكل جوهر الأمن الوطني والإنساني، وله تداعيات على الاقتصاد كذلك؛ فالتسريح واتساع دائرته ـ وفق محللون ـ يُلحِق أضرارا على القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة والفقر، وهذا معنى أن التسريح يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي.