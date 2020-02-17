هل تقاضى فيصل القاسم وجمال ريان 800 ألف دولار.. غادة عويس تتصدى لكاتب سعودي نشر وثيقة مزيفة وأثار جدلاً واسعاً

تصدت الاعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، لكاتب سعودي وعضو في هيئة الصحفيين السعوديين، بعدما نشر وثيقة عن مكافآت مالية ضخمة من الديوان الاميري القطري إلى عدد من الاعلاميين العاملين في قناة الجزيرة من بينهم عويس.

ونشر خلف الخميسي، صورة الكتاب الموجه إلى شبكة الجزيرة إلى الديوان الأميري قائلاً :” الصراحة والحق يُقال، إن ما تدفعه شبكة #الجزيرة من دعم مالي يُصرف مباشرة من أمير #قطر تشجع العاملين بالقناة على ألا يبيعون ذممهم وحسب، بل يبيعون حتى كرامتهم وما دون ذلك كثير “.

الصراحة والحق يُقال، إن ما تدفعه شبكة #الجزيرة من دعم مالي يُصرف مباشرة من أمير #قطر تشجع العاملين بالقناة على ألا يبيعون ذممهم وحسب، بل يبيعون حتى كرامتهم وما دون ذلك كثير .. pic.twitter.com/Bawx5SGhjs — خلف الخميسي (@k_alkhamesi) February 16, 2020

واللافت حسب زعم الخميسي في الصورة التي نشرها، فأن المكافآت المالية وصلت حاجز نصف مليون دولار حسب ما هو ظاهر لكلاً من الاعلامي السوري فيصل القاسم وكذلك الاعلامي الفلسطيني جمال ريان، بينما اختلفت نسب باقي الاعلاميين.

وسريعاً تصدت غادة عويس إلى “هذيان” الخميسي وفق ما رصدت “وطن” من تغريدة قائلة له :” عندما تفبرك خبرا وترفقه بصورة مزوّرة كهذه فأنت متخلف الخميسي وكاتب هزلي ومستشار للمنشار وعضو بلا هيئة ونائبة كبيرة وصانع حلوى فاشل! فقط سؤال فضولي:لماذا لم تضع اسمي بالمرتبة الاولى؟؟على رأي المثل: صيت غنى ولا صيت فقر! 🤣🤣🤣🤣🤣الله يهديكم!لم تنجحوا سوى في إضحاك الناس عليكم.

عندما تفبرك خبرا وترفقه بصورة مزوّرة كهذه فأنت متخلف الخميسي وكاتب هزلي ومستشار للمنشار وعضو بلا هيئة ونائبة كبيرة وصانع حلوى فاشل! فقط سؤال فضولي:لماذا لم تضع اسمي بالمرتبة الاولى؟؟على رأي المثل: صيت غنى ولا صيت فقر! 🤣🤣🤣🤣🤣الله يهديكم!لم تنجحوا سوى في إضحاك الناس عليكم🤪 https://t.co/uPR0u7ejr0 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 17, 2020

وأثارت الصورة التي نشرها الخميسي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حولته إلى مادة للتندر بين النشطاء الذين سخروا من تصرفه وفق ما رصدت وطن من تعليقات على منشوره.

واللافت والمثير للسخرية، فإن المبلغ المرفق في الكتاب إذا ما تم جمعه فإنه يظهر (1750000) وليس (1850000) كما هو مذكور في الكتاب الامر الذي كشف زيف الكتاب المتداول على مواقع التواصل.

معقول الجزيره ما فيها محاسبين يجمعوا الارقام سواء مسوي الاجمالي (1850000) دولار والاجمالي الصحيح (1750000) دولار هذا جمع ناوي يلهط الفارق هههههههههههههه pic.twitter.com/Bdz1O0n8sj — ضياء العبسي (@diaa201465) February 17, 2020

ليه @WajdWaqfi ايداع مكتب الأردن؟ مش مكتب العالم الموازي مثلا🤣🤣😂😂

حتى في الفبركة مفضوحين — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) February 17, 2020

يا عمري انت،اي مدرسة بالمملكة العظمى دخلت يا عبدالله؟؟ لان هذه تغريدة depends على مستواك التعليمي🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/KarOhvX10P — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 17, 2020

وغالباً ما يطلق الذباب السعودي، الشائعات المغرضة ضد مذيعي الجزيرة القطرية بهدف تشويه مسيرتها الاعلامية، بعدما أثبتت جدارتها على مدار السنوات الماضية، وهو الامر الذي جلط صناع القرار في السعودية والامارات وجعلهم يضعون الجزيرة على رأس لائحة المطالب الذي طالبوا فيها لفك الحصار عن قطر!.