مصري “ديوث” يقدم زوجته للرجال لممارسة الرذيلة جماعياً معها .. وهذا ما اعترفت به الزوجة

عرض زوج مصري زوجته لممارسة الرذيلة الجماعية من خلال الترويج لها عبر موقع فيسبوك مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.



ونجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إلقاء القبض على المتهم بعد ورود معلومات حول عرضه زوجته لممارسة الجنس الجماعي مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

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وقالت الزوجة في اعترافاتها إن زوجها مدمن هيروين وكان يصطاد راغبي المتعة الحرام من مواقع الانترنت على أن يشاركهم ممارسة الجنس معها مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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