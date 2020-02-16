زوج مصري يقدم زوجته للجنس الجماعي مقابل المال
زوج مصري يقدم زوجته للجنس الجماعي مقابل المال
حياتنا

مصري “ديوث” يقدم زوجته للرجال لممارسة الرذيلة جماعياً معها .. وهذا ما اعترفت به الزوجة

كتب وطن
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عرض مصري زوجته لممارسة الجماعية من خلال الترويج لها عبر موقع فيسبوك مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إلقاء القبض على المتهم بعد ورود معلومات حول عرضه زوجته لممارسة الجنس الجماعي مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

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وقالت الزوجة في اعترافاتها إن زوجها مدمن هيروين وكان يصطاد من مواقع الانترنت على أن يشاركهم ممارسة الجنس معها مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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