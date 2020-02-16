“شاهد” العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده غاصا في أعماق خليج العقبة .. لهذا السبب

غاص العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله في أعماق البحر بخليج العقبة للمشاركة في في حملة تنظيف.

ونشرت “الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية” عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” الأحد، فيديو يُظهر الملك وولي العهد وهما يشاركان في الحملة .

وقالت الجمعية: “نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميعا.”

We dive to protect the precious marine life in the Gulf of Aqaba We dive to protect the precious marine life in the Gulf of Aqaba. It is our duty to safeguard this priceless natural treasure Posted by The Royal Marine Conservation Society of Jordan (JREDS) on Sunday, February 16, 2020

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

