العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد يغوص في خليج العقبة للمشاركة في حملة تنظيف
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد يغوص في خليج العقبة للمشاركة في حملة تنظيف
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“شاهد” العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده غاصا في أعماق خليج العقبة .. لهذا السبب

كتب وطن
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غاص الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله في أعماق بخليج العقبة للمشاركة في في حملة تنظيف.

ونشرت “الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية” عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” الأحد، فيديو يُظهر الملك وولي العهد وهما يشاركان في الحملة .

وقالت الجمعية: “نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميعا.”

We dive to protect the precious marine life in the Gulf of Aqaba

We dive to protect the precious marine life in the Gulf of Aqaba. It is our duty to safeguard this priceless natural treasure

Posted by The Royal Marine Conservation Society of Jordan (JREDS) on Sunday, February 16, 2020

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