ينفذ بجميع الموانئ والمطارات في التو واللحظة.. سلطنة عُمان تتخذ هذا الإجراء للحفاظ على البلاد آمنة من كورونا

اتخذت السلطات في سلطنة عُمان قرارا بمنع دخول أي مسافر للبلاد سواء عبر المطارات أو الموانئ دون أن يتأكد موظف الجوازات من مروره بعيادة المراقبة الصحية.

وتستهدف هذه الإجراءات التي جرى اتخاذها بالفعل بحسب اللجنة الصحية بولاية مسقط، القادمين من الصين في الأيام الأربعة عشر الماضية، أو من خالطوا أفرادا تم تشخيصهم بالمرض، أو قاموا بزيارة مستشفيات تم تأكيد حالات كورونا المستجد فيها.

إضافة إلى تفعيل التقصِّي في الموانئ الحدودية “جوية، برية، وبحرية”، وعمل اللوائح الإرشادية والتوعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والتركيز على مطار مسقط الدولي كبوابة أولى لدخول أي حالة مشتبه بها.

وعقدتْ اللجنة الصحية بولاية مسقط اجتماعًا للتعريف بفيروس “كورونا”، بحضور أشرف بن ناصر البوسعيدي نائب والي مسقط رئيس اللجنة الصحية، والدكتورة عايدة بنت عيسى الإسماعيلية طبيبة إخصائية، وممثلي المنشآت الفندقية والسياحية بالولاية.

وقدَّمت الدكتورة زينب بنت عبدالرزاق البلوشية رئيسة قسم الوقاية ومكافحة العدوى بدائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، شرحًا وافيًا عن الفيروس والدور المطلوب من القائمين على المنشآت الفندقية والسياحية.

وأضافتْ أنَّ سلطات مطار مسقط الدولي توزع استمارة الفحص الذاتي على متن الطائرة للمسافرين القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وتوجِّههم لعيادة المراقبة الصحية والخالين من الأعراض يتم توجيههم للحجر الصحي، أما المشتبه بإصابتهم فيحولوا للمؤسسات الصحية المؤهلة، ومنع دخول أي مسافر دون أن يتأكد موظف الجوازات من مروره بعيادة المراقبة الصحية.