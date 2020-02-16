حدث هذا في “دولة السعادة” .. سائق استغل وجود زوجة جاره وحدها فدخل عليها وهذا ما فعله بها

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق بتهمة هتك العرض بالإكراه، وذلك بعدما استغل وجود زوجة جاره بمفردها في السكن المشترك لإعداد الطعام لابنيها.

وقالت المجني عليها، إنه في يوم الواقعة كانت موجودة بالمطبخ لإعداد الطعام لابنيها، فدخل المتهم من دون أن تنتبه لوجوده واحتضنها، فنهرته إلا أنه برر فعلته بأنه أمر عادي وابتعد قليلاً، وحاولت ضربه لكنه اعتذر، وطلب منها مسامحته ثم غادر المكان، فتوجهت إلى غرفتها، لكنه حضر مرة أخرى وطلب منها الصفح عنه حفاظاً على مستقبله، لكنها اتصلت بزوجها وأخبرته بما حدث، ثم أبلغت الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الآسيوي ثلاثة أشهر والإبعاد.حسبما ذكرت صحيفة “الامارات اليوم”