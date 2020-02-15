“شاهد” الشرطة الأمريكية تعتقل البرلمانية المسلمة رشيدة طليب.. هذا ما كتبته على “تويتر” مباشرة

اعتقلت الشرطة الامريكية، البرلمانية رشيدة طليب، خلال احتجاج من أجل الحصول على رواتب أعلى للموظفين لدى شركة دلتا في مطار مترو ديترويت.

وشوهدت طليب، وهي من أصل فلسطيني، إلى جانب العديد من المتظاهرين، بينما كان العشرات يجلسون على الرصيف.

وقالت النائبة الديمقراطية طليب بعد اعتقالها في تغريدة على تويتر “لن نتوقف حتى يحصل هؤلاء الناس على أجور عادلة وتأمين صحي، العمال يستحقون الكرامة، لا يمكن أن نتركهم يعيشون في فقر”.

We won't stop until we get #fairwages & #healthcare. These courageous people got arrested tonight at DTW b/c they believe workers deserve human dignity. Shame on you @Delta for leaving workers behind and letting them live in poverty. @unitehere https://t.co/njM6UQbjPu pic.twitter.com/msDm2XlowY — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 14, 2020

وكانت طليب تحتج مع عمال التموين في دلتا، الذين شعروا بالإحباط من شركة الطيران، وقد تم نشر صور الاحتجاج من قبل أعضاء “يونايت هير”، وهو اتحاد يمثل موظفي الفنادق والألعاب والخدمات الغذائية وصناعة شركات الطيران في الولايات المتحدة وكندا.

🚨 BREAKING 🚨 @RashidaTlaib just got arrested with protesting airline catering workers outside @Delta terminal at Detroit Metro Airport.



Workers are done with unaffordable health care and poverty wages—and aren't giving up until they get the good jobs we deserve.#1job pic.twitter.com/RzwHX6Gy3j — Diana Hussein 🇱🇧 (@heyadiana) February 14, 2020

وأوضحت ديانا حسين، وهي عضوة بالاتحاد، أن الموظفين كانوا يحتجون على تكاليف الرعاية الصحية التي لا يمكن تحملها والأجور المتدنية.

وغالباً والنائبة المسلمة رشيدة طليب، إلى جانب النائبة وإلهان عمر، ويوجه لهن اتهامات انهن “معادون للسامية”.