رشيدة طليب
رشيدة طليب
الهدهد

“شاهد” الشرطة الأمريكية تعتقل البرلمانية المسلمة رشيدة طليب.. هذا ما كتبته على “تويتر” مباشرة

كتب وطن
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اعتقلت الامريكية، البرلمانية ، خلال من أجل الحصول على رواتب أعلى للموظفين لدى شركة في مطار مترو ديترويت.

وشوهدت طليب، وهي من أصل فلسطيني، إلى جانب العديد من المتظاهرين، بينما كان العشرات يجلسون على الرصيف.

وقالت النائبة الديمقراطية طليب بعد اعتقالها في تغريدة على تويتر “لن نتوقف حتى يحصل هؤلاء الناس على أجور عادلة وتأمين صحي، العمال يستحقون الكرامة، لا يمكن أن نتركهم يعيشون في فقر”.

وكانت طليب تحتج مع عمال التموين في دلتا، الذين شعروا بالإحباط من شركة الطيران، وقد تم نشر صور الاحتجاج من قبل أعضاء “يونايت هير”، وهو اتحاد يمثل موظفي الفنادق والألعاب والخدمات الغذائية وصناعة شركات الطيران في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضحت ديانا حسين، وهي عضوة بالاتحاد، أن الموظفين كانوا يحتجون على تكاليف الرعاية الصحية التي لا يمكن تحملها والأجور المتدنية.

وغالباً والنائبة المسلمة رشيدة طليب، إلى جانب النائبة وإلهان عمر، ويوجه لهن اتهامات انهن “معادون للسامية”.

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